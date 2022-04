MP Board 12th Result 2022 Toppers : यहां देखें ह्यूमैनिटीज, साइंस मैथ और कॉमर्स ग्रुप के टॉपर्स की लिस्ट

इस साल तीनों स्ट्रीम में श्योपुर की प् प्रगति मित्तल ने 500 में 494 मार्क्स हासिल करके पहला स्थान हासिल किया है। बता दें, प्रगति साइंस-मैथ्स ग्रुप की छात्रा हैं। कक्षा 12वीं में आर्ट्स में सागर की इश

इस खबर को सुनें