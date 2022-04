MP Board 10th 12th Result 2022 : रीचेकिंग, सप्लीमेंट्री परीक्षा, आंसरशीट की फोटोकॉपी, मार्कशीट में करेक्शन, जानें अहम बातें

MP Board 10th 12th Result : अगर कोई छात्र अपने मार्क्स को लेकर असंतुष्ट है तो वह www.mpbse.mponline.gov.in या MP Online कियोस्क के जरिए 15 दिनों के भीतर यानी 13 मई तक रीचेकिंग के लिए आवेदन कर सकता है।

इस खबर को सुनें