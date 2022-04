MP Board 10th, 12th Result 2022: एमपी बोर्ड 10वीं, 12वीं रिजल्ट जारी, ये रहा चेक करने का डायरेक्ट लिंक

एमपी बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षा देने वाले परीक्षार्थी mpresults.nic.in mpbse.nic.in mpbse.mponline.gov.in के अलावा livehindustan.com पर भी अपना परिणाम चेक कर सकते हैं।

इस खबर को सुनें