MP Board 10th 12th Result 2022: खुशखबरी, रुक जाना नहीं योजना से मिलेगा फेल छात्रों को मिलेगा पास होने का मौका, जानें कब होगी परीक्षा

MP Board Result : रुक जाना नहीं योजना के तहत एमपी बोर्ड के 10वीं 12वीं परीक्षा 2022 में दो या दो से अधिक विषयों में फेल विद्यार्थियों को जून माह में फिर से परीक्षा में शामिल होने का मौका दिया जाएगा।

