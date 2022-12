मोतीलाल नेहरू कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर निकली भर्ती, देखें नोटिफिकेशन

ऐप पर पढ़ें

Motilal Nehru College DU Recruitment 2023: मोतीलाल नेहरू कॉलेज (दिल्ली विश्वविद्यालय) ने असिस्टेंट प्रोफेसर पदों के लिए आधिरकारिक नोटिफिकेशन जारी किया है। जो उम्मीदवार एजुकेशन सेक्टर पर काम करना चाहते हैं, उनके लिए अच्छा मौका है। आवेदन करने से पहले भर्ती से जुड़ी जानकारी पढ़ लें, उसके बाद ही आगे की प्रक्रिया शुरू करें।

जानें- पदों के बारे में

इन विषय पर होगी असिस्टेंट प्रोफेसर पदों पर भर्ती

कॉमर्स -12

अर्थशास्त्र-06

अंग्रेजी -15

हिन्दी-10

इतिहास-10

गणित -04

राजनीति विज्ञान -15

शारीरिक शिक्षा -01

पर्यावरण विज्ञान -01

संस्कृत -01

आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि: 10 जनवरी 2023

शैक्षणिक योग्यता

उम्मीदवार ने किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से 55% अंकों के साथ मास्टर की डिग्री हासिल की हो। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे स्क्रीनिंग और या शॉर्टलिस्टिंग के लिए शैक्षिक योग्यता/दिशानिर्देशों के डिटेल्स और पदों के लिए अन्य अपडेट के लिए नोटिफिकेशन लिंक देखें।

आवेदन फीस

जनरल, ओबीसी और EWS कैटेगरी के लिए आवेदन फीस 500 रुपये है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी और महिलाओं के आवेदकों से कोई आवेदन फीस नहीं लिया जाएगा। वहीं एक बार जमा की गई फीस को रिफंड नहीं किया जाएगा।

Motilal Nehru College DU Recruitment 2023 Notification: ऐसे डाउनलोड करें नोटिफिकेशन

स्टेप 1- सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट www.mlncdu.ac.in पर जाएं।

स्टेप 2- अब होम पेज पर जाकर "Announcements Section"म में जाएं।

स्टेप 3- होम पेज पर 'Advertisement for the post of Assistant Professor' लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 4- अब भर्ती का नोटिफिकेशन आपके समने होगा।

स्टेप 5- इसे डाउनलोड कर लीजिए।



Motilal Nehru College DU Recruitment 2023 Notification - Direct Link