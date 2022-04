Odisha Board 2022: मां और बेटे एक साथ दे रहे हैं 10वीं की परीक्षा

ओडिशा में मैट्रिक बोर्ड की परीक्षाएं शुरू हो चुकी है। ओडिशा की कक्षा 10वीं की परीक्षा चर्चा में है। क्योंकि एक मां और एक बेटा एक साथ बोर्ड परीक्षा में शामिल हुए। आपको बता दें, जब ज्योसना पाधी (36)

इस खबर को सुनें