मिनी रत्न कंपनी में एग्जिक्यूटिव ट्रेनी समेत 41 पदों पर भर्ती

भारत सरकार की मिनी रत्न कंपनी मॉयल लिमिटेड, नागपुर ने विभिन्न पदों को भरने के लिए कुल 41 रिक्तियां घोषित की हैं। इनमें एग्जिक्यूटिव ट्रेनी (जियोलॉजी), इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर, ट्रेनी माइन फोरमैन/ माइन फोरमैन, माइन फोरमैन-1,माइन मेट-1, वाइंडिंग इंजन ड्राइवर और ब्लास्टर-2 के पद शामिल है। इन पदों को अनुबंध के अनुसार भरा जाएगा। इच्छुक और योग्य उम्मीदवारों को इन पदों के लिए डाक के माध्यम से आवेदन करना होगा। डाक से आवेदन स्वीकार होने की अंतिम तिथि 15 जून 2019 है।

एग्जिक्यूटिव ट्रेनी (जियोलॉजी), पद : 06 (अनारक्षित : 03)

योग्यता : मान्यता प्राप्त संस्थान से जियोलॉजी/ अप्लाइड जियोलॉजी विषय में पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री प्राप्त हो।

वेतनमान : ट्रेनिंग के दौरान 50,000 रुपये।

- ट्रेनिंग पूरी होने के बाद 50,000 से 1,60,000 रुपये।

आयु सीमा : अधिकतम 30 वर्ष।

प्रशिक्षण अवधि : एक वर्ष।

इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर, पद : 06 (अनारक्षित : 02)

योग्यता : मान्यता प्राप्त संस्थान से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा प्राप्त हो।

- इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर सर्टिफिकेट प्राप्त हो।

- संबंधित कार्यक्षेत्र में न्यूनतम तीन साल का अनुभव हो।

वेतनमान : सीटीसी 5.26 लाख रुपये।

आयु सीमा : अधिकतम 40 वर्ष।

ट्रेनी माइन फोरमैन/ माइन फोरमैन, पद : 09 (अनारक्षित : 04)

योग्यता : मान्यता प्राप्त संस्थान से माइनिंग एंड माइन सर्वेइंग डिप्लोमा प्राप्त हो। या

- माइन फोरमैन के पद के लिए उपरोक्त योग्यता के साथ संबंधित कार्यक्षेत्र में न्यूनतम दो वर्ष का अनुभव हो।

वेतनमान : ट्रेनिंग के दौरान 12,200 रुपये।

- माइन फोरमैन के पद के लिए 12,200 से 23,000 रुपये।

आयु सीमा : अधिकतम 45 वर्ष।

प्रशिक्षण अवधि : दो वर्ष।

माइन फोरमैन-1, पद : 04 (अनारक्षित : 01)

योग्यता : मान्यता प्राप्त शिक्षा बोर्ड से एसएससी पास हो।

- इसके साथ माइन फोरमैन सर्टिफिकेट प्राप्त हो।

- संबंधित कार्यक्षेत्र में न्यूनतम छह वर्ष का अनुभव हो।

वेतनमान : 11,700 से 21,900 रुपये।

आयु सीमा : अधिकतम 40 वर्ष।

माइन मेट-1, पद : 06 (अनारक्षित : 03)

योग्यता : मान्यता प्राप्त शिक्षा बोर्ड से एसएससी पास हो।

- इसके साथ माइन मेट सर्टिफिकेट प्राप्त हो।

- संबंधित कार्यक्षेत्र में न्यूनतम तीन वर्ष का अनुभव हो।

वेतनमान : 10,600 से 19,000 रुपये।

आयु सीमा : अधिकतम 40 वर्ष।



वाइंडिंग इंजन ड्राइवर, पद : 05 (अनारक्षित : 02)

योग्यता : मान्यता प्राप्त शिक्षा बोर्ड से एसएससी पास हो।

- इसके साथ वाइंडिंग इंजन ड्राइवर सर्टिफिकेट प्राप्त हो।

- संबंधित कार्यक्षेत्र में न्यूनतम तीन वर्ष का अनुभव हो।

वेतनमान : 10,600 से 19,000 रुपये।

आयु सीमा : अधिकतम 40 वर्ष।

ब्लास्टर-2, पद : 05 (अनारक्षित : 01)

योग्यता : मान्यता प्राप्त शिक्षा बोर्ड से एसएससी पास हो।

- इसके साथ ब्लास्टर सर्टिफिकेट प्राप्त हो।

- संबंधित कार्यक्षेत्र में न्यूनतम एक वर्ष का अनुभव हो।

वेतनमान : 10,300 से 18,100 रुपये।

आयु सीमा : अधिकतम 35 वर्ष।

चयन प्रक्रिया : योग्य उम्मीदवारों का चयन ट्रेड टेस्ट/ लिखित परीक्षा/ साक्षात्कार के माध्यम से किया जाएगा।

आवेदन शुल्क

- 50 रुपये। शुल्क का भुगतान डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से किया जाएगा।

- डीडी, MOIL Limited, Nagpur के पक्ष में देय हो।

- एससी/ एसटी वर्ग के उम्मीदवारों को कोई शुल्क नहीं देना होगा।

आवेदन प्रक्रिया

- सबसे पहले वेबसाइट (http://moil.nic.in) पर लॉगइन करें।

- होमपेज पर बाईं ओर क्वीक लिंक्स सेक्शन में दिए रिक्रूटमेंट लिंक पर क्लिक करें।

- ऐसा करने पर नया वेबपेज खुल जाएगा। यहां क्रम संख्या 15 पर शीर्षक Lists of Provisionally Selected Candidates for the post of Trainee Mine Foreman-II (NE-07),Trainee Mine Mate-II (NE-04), Trainee Blaster Gr.III (NE-03), Trainee Electrical Supervisor (NE-09), Trainee Winding Engine Driver-III (NE-04) लिंक दिया गया है।

- इस लिंक पर क्लिक करें। ऐसा करते ही रिक्तियों से संबंधित जारी किया गया विस्तृत विज्ञापन खुल जाएगा।

- इसे ध्यान से पढ़ें और पदों के अनुसार अपनी योग्यता की जांच करें।

- विज्ञापन के साथ आवेदन फॉर्म का प्रारूप दिया गया है। इसका ए4 साइज के पेपर पर प्रिंटआउट निकाल लें।

- इसमें मांगी गई सभी जानकारियों को ध्यान से दर्ज करें। इसके साथ दाईं ओर निर्धारित स्थान पर अपनी पासपोर्ट साइज फोटो चिपकाएं।

- आवेदन पत्र के साथ मांगे गए दस्तावेजों की फोटोकॉपी, डिमांड ड्राफ्ट और बायोडाटा को संलग्न करें।

- फिर इसे एक लिफाफे में डालें। लिफाफे के ऊपर आवेदित पद का नाम अवश्य लिखें।

- अब लिफाफे को नीचे दिए पते पर डाक के माध्यम से भेज दें।

यहां भेजें आवेदन

सीनियर डिप्टी जनरल मैनेजर (पर्सनेल), रिक्रूटमेंट सेल, मॉयल लिमिटेड, मॉयल भवन, 1-ए, काटोल रोड, नागपुर-440013

डाक से आवेदन स्वीकार होने की अंतिम तिथि : 15 जून 2019

अधिक जानकारी यहां

फोन : 0712-2590050, 2806100

ई-मेल : moilind_ngp@sancharnet.in

वेबसाइट : http://moil.nic.in