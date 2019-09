एनआईटी इलाहाबाद में 106 पदों पर भर्तियां, जानें कैसे करें आवेदन

मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिक संस्थान (एमएनएनआईटी) इलाहाबाद ने गैर-शैक्षणिक पदों पर कुल 106 नियुक्तियां करने के लिए आवेदन मांगे हैं। इनमें स्टेनोग्राफर, जूनियर इंजीनियर, टेक्निशियन समेत कई पद शामिल हैं। इच्छुक अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, जिसकी अंतिम तिथि 30 सितंबर 2019 निर्धारित की गई है। अन्य सभी जानकारियां नीचे दी गई हैं :

सुपरिंटेंडेंट, पद : 05 (अनारक्षित : 04)

योग्यता : किसी भी विषय में बैचलर डिग्री प्राप्त हो। या मास्टर डिग्री होनी चाहिए।

- साथ ही कंप्यूटर एप्लीकेशन, वर्ड प्रोसेसिंग और स्प्रेड शीट की जानकारी होनी चाहिए।

आयु सीमा : अधिकतम 30 वर्ष।

वेतनमान : 9300 से 34,800 रुपये। ग्रेड पे 4200 रुपये।

जूनियर असिस्टेंट, पद : 15 (अनारक्षित : 08)

योग्यता : किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से 12वीं के साथ 35 शब्द प्रति मिनट टाइपिंग स्पीड हो।

- साथ ही कंप्यूटर वर्ड प्रोसेसिंग और स्प्रेडशीट की अच्छी जानकारी।

आयु सीमा : अधिकतम 27 वर्ष।

वेतनमान : 5200 से 20,200 रुपये। ग्रेड पे 2000 रुपये।

सीनियर असिस्टेंट, पद : 09 (अनारक्षित : 06)

योग्यता : 12वीं की परीक्षा पास हो। इसके साथ ही 35 शब्द प्रति मिनट टाइपिंग स्पीड हो।

- साथ ही कंप्यूटर वर्ड प्रोसेसिंग और स्प्रेडशीट की अच्छी जानकारी।

आयु सीमा : अधिकतम 33 वर्ष।

वेतनमान : 5200 से 20,200 रुपये। ग्रेड पे 2400 रुपये।

स्टेनोग्राफर, पद : 02 (अनारक्षित)

आयु सीमा : अधिकतम 27 वर्ष।

वेतनमान : 5200 से 20,200 रुपये। ग्रेड पे 2400 रुपये।

सीनियर स्टेनोग्राफर, पद : 01 (अनारक्षित)

योग्यता (उपरोक्त दो पद) : किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से 12वीं पास हो। साथ ही शॉर्ट हैंड स्पीड 100 शब्द प्रति मिनट होनी चाहिए।

आयु सीमा : अधिकतम 33वर्ष।

वेतनमान : 5200 से 20,200 रुपये। ग्रेड पे 2800 रुपये।

टेक्निकल असिस्टेंट/जूनियर इंजीनियर/एसएएस असिस्टेंट/लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन असिस्टेंट, पद : 29 (अनारक्षित-14)

योग्यता (टेक्निकल असिस्टेंट) : किसी मान्यता प्राप्त संस्थान या यूनिवर्सिटी से प्रथम श्रेणी के साथ बीई/बीटेक या एमसीए की डिग्री हो। या

- इंजीनियरिंग में प्रथम श्रेणी में डिप्लोमा प्राप्त हो। या

- प्रथम श्रेणी के साथ बीएससी या एमएससी की डिग्री हो।

:: जूनियर इंजीनियर : सिविल/इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बीई/बीटेक डिग्री या तीन डिप्लोमा हो।

- एसएएस असिस्टेंट : फिजिकल एजुकेशन में प्रथम श्रेणी के साथ बैचलर डिग्री हो। साथ ही खेल/ड्रामा/म्यूजिक/फिल्म्स/पेंटिंग/फोटोग्राफी गतिविधियों में भाग लेने का अच्छा रिकॉर्ड हो।

- लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन असिस्टेंट : लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में बैचलर डिग्री प्राप्त हो।

आयु सीमा : अधिकतम 30 वर्ष।

वेतनमान : 9300 से 34,800 रुपये। ग्रेड पे 4200 रुपये।

टेक्निशियन, पद : 30 (अनारक्षित :13)

योग्यता : न्यूनतम 60 फीसदी अंकों और साइंस विषयों के साथ बारहवीं की परीक्षा पास की हो। या

- न्यूनतम 50 फीसदी अंकों के साथ बारहवीं पास हो। साथ ही संबंधित ट्रेड में एक साल का आईटीआई कोर्स या उच्च शिक्षा प्राप्त हो। या

- न्यूनतम 60 फीसदी अंकों के साथ 10वीं की परीक्षा पास की हो और संबंधित ट्रेड में दो वर्षीय आईटीआई सर्टिफिकेट प्राप्त हो।

आयु सीमा : अधिकतम 27 वर्ष।

वेतनमान : 5200 से 20,200 रुपये। ग्रेड पे 2000 रुपये।

सीनियर टेक्निशियन, पद : 15 (अनारक्षित :07)

योग्यता : न्यूनतम 60 फीसदी अंकों और साइंस विषयों के साथ बारहवीं की परीक्षा पास की हो। या

- न्यूनतम 50 फीसदी अंकों के साथ बारहवीं पास हो। साथ ही संबंधित ट्रेड में एक साल का आईटीआई कोर्स या उच्च शिक्षा प्राप्त हो। या

- न्यूनतम 60 फीसदी अंकों के साथ 10वीं की परीक्षा पास की हो और संबंधित ट्रेड में दो वर्षीय आईटीआई सर्टिफिकेट प्राप्त हो। या

- तीन वर्षीय इंजीनियरिंग डिप्लोमा प्राप्त हो।

आयु सीमा : अधिकतम 33 वर्ष।

वेतनमान : 5200 से 20,200 रुपये। ग्रेड पे 2400 रुपये।



चयन प्रक्रिया

स्क्रीनिंग के आधार पर शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों को स्किल टेस्ट/ लिखित परीक्षा/ कंप्यूटर स्किल टेस्ट/ इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा।

जरूरी सूचनाएं

- सभी पदों के लिए अधिकतम आयु में एससी/ एसटी आवेदकों को पांच साल और ओबीसी आवेदकों को तीन साल की छूट दी जाएगी।

- हर पद के लिए अलग आवेदन करना होगा और आवेदन शुल्क चुकाना होगा।

- एक बार आवेदन फॉर्म जमा करने के बाद उसमें सुधार नहीं किया जा सकेगा, इसलिए सावधानीपूर्वक फॉर्म को भरें।

-

आवेदन शुल्क

- सामान्य, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी (क्रीमी लेयर) वर्ग के लिए 500 रुपये। भुगतान ऑनलाइन करना होगा।

- एससी/एसटी/दिव्यांग और महिला उम्मीदवारों को कोई शुल्क नहीं देना होगा।



आवेदन प्रक्रिया

- वेबसाइट (www.mnnit.ac.in) पर लॉगइन करें। यहां होमपेज पर दाईं तरफ दिए गए अनाउंसमेंट सेक्शन में नीचे की ओर व्यू ऑल लिंक पर क्लिक करें।

- इसके बाद Advt. No. 05/2019:Recruitment for Non-Teaching Positions in Staff cadre. लिंक पर क्लिक करें। इस तरह नया पेज खुल जाएगा।

- यहां डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट लिंक पर क्लिक करें और ध्यानपूर्वक पढ़कर अपनी योग्यता जांच लें।

- ऑनलाइन आवेदन के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल लिंक पर क्लिक करें। नए पेज पर सबसे पहले रजिस्ट्रेशन सेक्शन में जाएं।

- यहां ईमेल, मोबाइल नंबर दर्ज करें और पासवर्ड क्रिएट करें। इसके बाद ईमेल और बनाए गए पासवर्ड की मदद से लॉगइन करें।

- इसके बाद निर्देशानुसार ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भर लें। आवेदन के दौरान प्राप्त लिंक से सभी जरूरी दस्तावेजों की सेल्फ अटेस्ट की हुई फोटोकॉपी को स्कैन कर अपलोड करें।

-अंत में आवेदन शुल्क का भुगतान कर आवेदन जमा कर दें। फिर भरे हुए ऑटो जेनरेटेड फॉर्म का प्रिंट आउट निकाल कर सुरक्षित रखे लें

खास तिथियां

ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि : 30 सितंबर 2019 (शाम 5:30 बजे तक)

अधिक जानकारी यहां

ईमेल : helpnts2019@mnnit.ac.in.