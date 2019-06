मिश्र धातु निगम लिमिटेड में 12वीं पास के लिए भर्तियां

मिश्र धातु निगम लिमिटेड (मिधानी) ने चार्जर ऑपरेटर समेत कुल 22 पदों को भरने के लिए आवेदन पत्र मांगे हैं। इच्छुक और योग्य उम्मीदवारों को इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन की अंतिम तिथि 13 जुलाई 2019 है। रिक्त पदों, योग्यता और आवेदन की पूरी जानकारी इस प्रकार है :

चार्जर ऑपरेटर, पद : 03

योग्यता : सातवीं की परीक्षा पास होना चाहिए और संबंधित कार्यक्षेत्र में कम से कम चार वर्ष का अनुभव प्राप्त हो।

आयु सीमा : अधिकतम 30 वर्ष।

वेतन : 18,000 रुपये।

क्रेन ऑपरेटर, पद : 02

योग्यता : मान्यता प्राप्त स्कूली शिक्षा बोर्ड से बारहवीं पास होने के साथ ही संबंधित क्षेत्र में कम से कम पांच वर्ष का कार्यानुभव होना चाहिए।

आयु सीमा : अधिकतम 30 वर्ष।

वेतन : 20,000 रुपये।

जेओटी-टर्नर, पद : 10

योग्यता : मान्यता प्राप्त स्कूल शिक्षा बोर्ड से बारहवीं पास हो और टर्नर ट्रेड में आईटीआई प्रमाण पत्र प्राप्त होना चाहिए।

- इसके साथ ही संबंधित कार्यक्षेत्र में कम से कम दो वर्ष का कार्यानुभव प्राप्त होना चाहिए।

आयु सीमा : अधिकतम 30 वर्ष।

वेतन : 20,000 रुपये।

फोर्ज प्रेस ऑपरेटर, पद : 03

योग्यता : बारहवीं पास होने के साथ ही आईटीआई अथवा इंजीनियरिंग डिप्लोमा प्राप्त होना चाहिए।

- इसके साथ ही संबंधित क्षेत्र में कम से कम पांच वर्ष कार्य करने का अनुभव हो।

आयु सीमा : अधिकतम 35 वर्ष।

वेतन : 21,900 रुपये।

सूचना : आयुसीमा, शैक्षणिक योग्यता और अनुभव का आकलन 12 जून 2019 के आधार पर किया जाएगा।

- अधिकतम आयुसीमा में आरक्षित वर्ग को केंद्र सरकार के नियमानुसार छूट प्रदान की जाएगी।



आवेदन शुल्क

- सामान्य और ओबीसी उम्मीदवारों के लिए 100 रुपये। इसका भुगतान ऑनलाइन माध्यम से डेबिट/ क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग के प्रयोग से किया जा सकता है।

- एससी, एसटी, दिव्यांगों और पूर्व सैनिकों को कोई शुल्क नहीं देना है।

आवेदन प्रक्रिया :

- ऑनलाइन आवेदन के लिए वेबसाइट (http://midhani-india.in) पर लॉगइन करें। होमपेज पर बाईं ओर मौजूद 'करियर्स' ऑप्शन पर क्लिक करें।

- क्लिक करते ही एक नया वेबपेज खुल जाएगा। यहां पर Recruitment of various posts of Non-Executives (Charger Operator,Crane Operator,JOT-Turner,Forge Press Operator,NDT Operator) शीर्षक दिया गया है।

- इस शीर्षक के आगे स्टेटस सेक्शन में दिखाई दे रहे एडवर्टाइजमेंट लिंक पर क्लिक करें।

- ऐसा करते ही रिक्तियों से संबंधित विस्तृत विज्ञापन खुल जाएगा। इसे अच्छी तरह से पढ़ें और पदों के अनुसार अपनी योग्यता की जांच करें।

- इसके बाद ऑनलाइन आवेदन के लिए ऊपर की दिए क्लिक हियर टू ई-रिक्रूटमेंट लिंक पर क्लिक करें।

- 'अप्लाई मिधानी पोस्ट्स' लिंक पर क्लिक करें। ऐसा करने से रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल जाएगा। इसे दिशा-निर्देशानुसार भर लें। ऐसा करने से लॉगइन आईडी और पासवर्ड प्राप्त होगा।

- इनकी मदद से लॉगइन करें। ऐसा करने पर आवेदन फॉर्म खुल जाएगा। इसे सावधानीपूर्वक पढ़कर पूरा भरें। साथ ही आवेदन के दौरान मौजूद लिंक से सभी जरूरी दस्तावेजों की स्कैन कॉपी अपलोड करें।

- इसके बाद आवेदन शुल्क का भुगतान ऑनलाइन माध्यम करके आवेदन प्रक्रिया को पूरा करें।

- सफलतापूर्वक जमा किए गए आवेदन फॉर्म का प्रिंटआउट निकालें और उसे भविष्य के लिए सुरक्षित रख लें।

खास तिथि

ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तारीख : 13 जुलाई 2019

अधिक जानकारी यहां :

वेबसाइट : http://midhani-india.in