विधि और न्याय मंत्रालय में 11 पदों पर वैकेंसी

विधि और न्याय मंत्रालय के न्याय विभाग ने 11 पदों को भरने के लिए आवेदन मांगे हैं। इनमें प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर और प्रोजेक्ट असिस्टेंट के पद शामिल है। पदों को अनुबंध के आधार पर भरा जाएगा। इच्छुक और योग्य उम्मीदवारों को इन पदों के लिए ई-मेल के माध्यम से अपना आवेदन भेजना होगा। ई-मेल से आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि सात जून 2019 है।

प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर, पद : 07

योग्यता : मान्यता प्राप्त संस्थान/ विश्वविद्यालय से लॉ/ सोशियोलॉजी/ एडमिनिस्ट्रेशन/ इकोनॉमिक्स/ सोशल वर्क/ पॉलिटिकल साइंस में बैचलर डिग्री प्राप्त हो।

- संबंधित क्षेत्र में न्यूनतम दो से तीन वर्ष का अनुभव हो।

वेतनमान : 45,000 रुपये।

यहां होंगी नियुक्तियां : कोहिमा, गुवाहाटी, एजवाल, ईटानगर, गंगटोक, शिलांग, जम्मू और श्रीनगर।

प्रोजेक्ट असिस्टेंट, पद : 04

योग्यता : मान्यता प्राप्त संस्थान/ विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में बैचलर डिग्री हो।

- कम्प्यूटर की जानकारी होनी चाहिए।

वेतनमान : 25,000 रुपये।

यहां होंगी नियुक्तियां : गुवाहाटी, एजवाल, ईटानगर और शिलांग।

चयन प्रक्रिया : शॉर्टलिस्ट कर योग्य उम्मीदवारों को साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा।

आवेदन प्रक्रिया

- सबसे पहले वेबसाइट (http://doj.gov.in/) पर लॉगइन करें।

- होमपेज पर दाईं ओर न्यूज एंड लेटेस्ट सेक्शन के मोर लिंक पर क्लिक करें।

- ऐसा करने पर नया वेबपेज खुल जाएगा। यहां मौजूद शीर्षक Engagement as Project Coordinator and Project Assistants on contractual basis with Department of Justice, GoI under the Access Justice Project. लिंक पर क्लिक करें।

- क्लिक करने पर एक और नया वेबपेज खुल जाएगा। यहां उपरोक्त शीर्षक के नीचे पीडीएफ डाउनलोड लिंक दिया गया है।

- इस पर क्लिक करें। क्लिक करते ही रिक्त पदों से संबंधित जारी किया गया विज्ञापन आपकी कम्प्यूटर की स्क्रीन पर खुल जाएगा।

- इसे ध्यान से पढ़ें और पदों के अनुसार अपनी योग्यता की जांच करें। विज्ञापन के साथ आवेदन पत्र का प्रारूप जुड़ा है।

- इसका ए4 साइज के पेपर पर प्रिंटआउट निकालें। इसे विज्ञापन में दिए दिशा-निर्देशों के अनुसार पूर भरे।

- अब आवेदन फॉर्म के साथ मांगे गए दस्तावेजों की फोटोकॉपियों को स्कैन करके इनकी सॉफ्ट कॉपी नीचे दी गई ई-मेल आईडी पर भेजें।

ई-मेल से आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि : 07 जून 2019

यहां भेजे आवेदन : jsst-doj@gov.in