मेघालय पीएससी करेगा असिस्टेंट लेक्चरर सहित 228 पदों पर नियुक्तियां

आवेदन शुल्क :

- पदों के अनुसार अलग-अलग 320 रुपये से लेकर 460 रुपये तक देय होगा।

- एससी/एसटी उम्मीदवारों को निर्धारित आवेदन शुल्क का आधा देय करना होगा।

- दिव्यांग उम्मीदवारों को कोई आवेदन शुल्क नहीं देना होगा।

- आवेदन शुल्क का भुगतान डेबिट कार्ड/क्रेडिट कार्ड/नेट बैंकिंग के जरिए किया जा सकता है।

चयन प्रक्रिया : उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा/स्क्रीनिंग टेस्ट/इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा।

आवेदन प्रक्रिया :

- ऑनलाइन आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को विभाग की वेबसाइट www.mpsc.nic.in पर लॉगइन करना होगा।

- होमपेज खुलने पर On behalf of the Government departments concerned, Applications (Online) are invited......various categories of posts specified below लिंक को क्लिक करें।

- क्लिक करते ही रिक्तियों से संबंधित विभाग द्वाराजारी किया गया विस्तृत विज्ञापन खुल जाएगा। इस विज्ञापन को अच्छी तरह से पढ़ें और अपनी योग्यता की जांच कर लें।

- अब विज्ञापन में दिए गए दिशा-निर्देशों के अनुसार ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया को पूरा करें।

महत्वपूर्ण तिथि :

ऑनलाइन आवेदन पत्र स्वीकार करने की अंतिम तिथि : 31 मई 2018

महत्वपूर्ण वेबसाइट : www.mpsc.nic.in