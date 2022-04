MP Board 12th Commerce stream Result: कॉमर्स की टॉपर ने बेस्टफ्रेंड को दिया सफलता का श्रेय, बताया फ्यूचर प्लान

MP Board 12th Commerce stream Result: मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (MPBSE) कक्षा 12वीं परीक्षा के परिणाम की घोषणा कर दी है। इस साल कक्षा 12वीं में 72.72 प्रतिशत छात्र पास हुए। इस साल कॉमर्स स्ट्

इस खबर को सुनें