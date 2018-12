मेडिकल ऑफिसर समेत 14 पदों पर रिक्तियां, वेतनमान 40,000 रुपए

डिस्ट्रिक्ट हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर समिति, माल्दा ने 14 पदों पर आवेदन मांगे हैं। इन पदों में मेडिकल ऑफिसर, लैब टेक्निशियन और लैबोरेटरी टेक्निशियन के पद शामिल हैं। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार इन पदों पर डाक के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। डाक से आवेदन स्वीकार होने की अंतिम तिथि 07 जनवरी 2019 है।

मेडिकल ऑफिसर फुल टाइम(एनयूएचएम), पद : 03

योग्यता : एमबीबीएस डिग्री प्राप्त हो। साथ ही एक साल की इंटर्नशिप पूरी की हो।

- वेस्ट बंगाल मेडिकल काउंसिल में रजिस्टर हो।

मेडिकल ऑफिसर, पद : 01

योग्यता : एमबीबीएस डिग्री प्राप्त हो। जी एंड ओ/ पीडियाट्रिक्स विषय में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा/ डिग्री धारकों को प्राथमिकता दी जाएगी।

आयु सीमा (उपरोक्त पद): 65 वर्ष से कम हो।

मासिक वेतन (उपरोक्त पद): 40,000 रुपये।

लैब टेक्निशियन (एनयूएचएम), पद : 03 (अनारक्षित : 01)

योग्यता : फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी/ मैथमेटिक्स विषय में बारहवीं पास हो।

- मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नोलॉजी में डिप्लोमा प्राप्त हो।

- कम्प्यूटर, एमएस ऑफिस और इंटरनेट का ज्ञान होना चाहिए।

लैबोरेटरी टेक्निशियन (ब्लड बैंक), पद : 01

टेक्निकल सूपरवाइजर, पद : 01

योग्यता (उपरोक्त पद): फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स/ बायोलॉजिकल साइंस विषय में बारहवीं पास हो।

- मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नोलॉजी/ लैबोरेटरी टेक्नीक्स में डिप्लोमा प्राप्त हो। या

- मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नोलॉजी में बैचलर डिग्री प्राप्त हो। या

- मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नोलॉजी में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा/ डिग्री प्राप्त हो।

- कम्प्यूटर पर काम करने की जानकारी हो।

- संबंधित क्षेत्र में न्यूनतम एक वर्ष का अनुभव हो।

आयु सीमा (उपरोक्त पद): अधिकतम 40 वर्ष।

मासिक वेतन (उपरोक्त पद): 17,200 रुपये।

कालाजार टेक्निकल सूपरवाइजर, पद : 01

योग्यता : विज्ञान विषय में बैचलर डिग्री प्राप्त हो। साथ ही बायोलॉजी एक विषय के रूप में पढ़ी हो।

- टू व्हीलर ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त हो।

आयु सीमा : न्यूनतम 50 वर्ष और अधिकतम 65 वर्ष।

मासिक वेतन : 10,500 रुपये।

डिस्ट्रिक्ट कंसल्टेंट (पब्लिक हेल्थ), पद : 01 (अनारक्षित)

योग्यता : एमबीबीएस/ डेंटल/ आयुष/ नर्सिंग में बैचलर डिग्री प्राप्त हो। साथ ही हेल्थ मैनेजमेंट में डिप्लोमा/ डिग्री प्राप्त हो।

- संबंधित क्षेत्र में दो वर्ष का अनुभव हो।

मासिक वेतन : 40,000 रुपये।

ब्लॉक अकाउंट्स मैनेजर, पद : 02 (अनारक्षित : 01)

योग्यता : कॉमर्स में बैचलर डिग्री प्राप्त हो। एमएस ऑफिस, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर और इंटरनेट की जानकारी हो।

मासिक वेतन : 16,860 रुपये।

डिस्ट्रिक्ट फाइनेंस एंड लॉजिस्टिक्स ऑफिसर (एफएलओ), पद : 01 (अनारक्षित)

योग्यता : सीए (इंटर), आईसीडब्ल्यूए (इंटर)/ एमकॉम/ एमबीए (फाइनेंस/ मेटेरियल मैनेजमेंट) डिग्री प्राप्त होने के साथ कम्प्यूटर की जानकारी हो।

मासिक वेतन : 22,700 रुपये।

आयु सीमा (उपरोक्त पद) : अधिकतम 40 वर्ष।

- अधिकतम आयु में आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों को राज्य सरकार के नियमानुसार छूट दी जाएगी।

चयन प्रक्रिया : योग्य उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा/ शैक्षणिक योग्यता/ इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा।

आवेदन शुल्क : 100 रुपये। आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए 50 रुपये।

- शुल्क डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से जमा किया जाएगा।

- डीडी, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर समिति माल्दा के पक्ष में देय होनी चाहिए।

आवेदन प्रक्रिया : वेबसाइट (www.wbhealth.gov.in) पर लॉगइन करना होगा।

- होमपेज पर बाईं ओर रिक्रूटमेंट सेक्शन पर क्लिक करना होगा।

- ऐसा करने पर नया वेबपेज खुलेगा। यहां शीर्षक Recruitment Notice for different post under DH&FWS at CMOH, Malda से पहले रिक्रूटमेंट नोटिस लिंक पर क्लिक करें।

- ऐसा करने पर रिक्तियों से संबंधित विज्ञापन खुलेगा। इसे ध्यान से पढ़ें और पदों के अनुसार अपनी योग्यता की जांच करें।

- अब विज्ञापन के साथ संलग्न आवेदन फॉर्म का ए4 साइज के पेपर पर प्रिंटआउट निकालें।

- इसमें मांगी गई जानकारी को दिशा-निर्देशों के अनुसार पूरा भरें।

- आवेदन पत्र के साथ मांगे गए दस्तावेजों और प्रमाण पत्रों की सेल्फ अटेस्ट फोटोकॉपियों को संलग्न करें।

- तैयार आवेदन और डिमांड ड्राफ्ट को एक लिफाफे में डालें और डाक के माध्यम से निर्धारित तिथि तक तय पते पर भेजे।

महत्वपूर्ण तिथि

डाक से आवेदन स्वीकार होने की अंतिम तिथि : 07 जनवरी 2019 (शाम 5 बजे तक)

आवेदन यहां भेजे

सेक्रेटरी, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर समिति एंड चीफ मेडिकल ऑफिसर ऑफ हेल्थ, माल्दा, पीओ-झलझलिया (जेआरसी), जिला माल्दा - 732102

अधिक जानकारी यहां

फोन : 03512-264070

ई-मेल : cmoh_mld@wbhealth.gov.in

वेबसाइट : www.wbhealth.gov.in , http://malda.gov.in