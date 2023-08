MBBS NExt Exam: क्या NExt Exam नीट पीजी 2025 की जगह आ जाएगा?

ऐप पर पढ़ें

MBBS NEXT Exam: एमबीबीएस के छात्रों के लिए नीट पीजी 2025 और नेक्सट एग्जाम आजकल चर्चा का बड़ा टॉपिक बना हुआ है। एमबीबीएस के फाइनल ईयर और पीजी कोर्सेज में दाखिले के लिए आयोजित की जाने वाली नेशनल एग्जिट टेस्ट (NExT) परीक्षा का आयोजन साल 2025 में होना है। ऐसे में नीट पीजी 2025 नहीं आयोजित किया जाएगा। आपको बता दें कि 2020 के एमबीबीएस बैच के लिए NExT परीक्षा का आयोजन साल 2025 में होगा इसकी जानकारी पीटीआई न्यूज एजेंसी ने दी है, लेकिन एमसीसी की तरफ से इसको लेकर कोई जानकारी नहीं आई है। ऑफिशियल सूत्रों के अनुसार, स्वास्थ्य मंत्रालय और नेशनल मेडिकल कमीशन (NMC) के अधिकारियों के बीच चर्चा में ये बातें निकल कर आई हैं। हालांकि, इसके लिए किसी भी ऑफिशियल तारीख की घोषणा नहीं की गई है। अभ्यार्थियों को एमसीसी की आधिकारिक वेबसाइट पर नजर पखने के लिए कहा गया है।

आपको बता दें कि इससे पहले एमबीबीएस नेशनल एग्जिट टेस्ट (नेक्स्ट) परीक्षा की प्रैक्टिस के लिए आयोजित होने जा रहे मॉक टेस्ट को रद्द करने का फैसला लिया गया था। नेशनल मेडिकल कमिशन (एनएमसी) की ओर से एम्स दिल्ली 28 जुलाई 2023 को नेक्स्ट मॉक टेस्ट कराने जा रहा था। गौरतलब है कि नवंबर 2023 में प्रस्तावित नेक्स्ट परीक्षा को पहले ही स्थगित किया जा चुका है। 2019 के एमबीबीएस बैच के छात्रों को इसमें शामिल होना था। लेकिन भारी विरोध के बाद इसे टालने का फैसला लिया गया। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की सलाह पर नेक्स्ट परीक्षा को अगले दिशानिर्देश मिलने तक स्थगित कर दिया गया था।