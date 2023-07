MBBS NEXT Exam: NMC NEXT एग्जाम के प्रपोजल पर दोबारा विचार करे-आईएमए

ऐप पर पढ़ें

इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (IMA )ने नेशनल एग्जिट टेस्ट (NExT) का विरोध किया है और कहा है कि मौजूदा सिनेरियो में इसे तब तक लागू करना संभव नहीं है जब तक कि नेशनल मेडिकल कमीशन (NMC) देश में मेडिकल कॉलेजों में एजुकेशन के यूनिफॉर्म स्टेंडर्ड को सुनिश्चित नहीं कर देता। एनएमसी ने पिछले हफ्ते नेशनल एग्जिट टेस्ट रेगुलेशन 2023 जारी किया था, जिसमें कहा गया था कि NExT परीक्षा दो चरणों में आयोजित की जाएगी, जिसमें NExT चरण 1 और NExT चरण 2 परीक्षा साल में दो बार आयोजित की जाएगी।

इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (आईएमए) ने केंद्र सरकार से कहा है कि वह इसमें दखल दे और एनएमसी को NExT के प्रस्ताव पर पुनर्विचार करने, स्टेकहोल्डर्स के साथ अच्छे से डिस्कस करे और भारतीय मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट्स के लिए एनईएक्सटी के लागू करने से पहले सभी प्रॉब्लम्स को दूर करने का निर्देश देने की अपील की है।

एक बयान में आईएमए ने यह भी कहा कि भारत में कुल मेडिकल कॉलेजों में से लगभग 50 फीसदी केवल 10-15 सालों में शुरू हुए थे और ऐसे कॉलेजों के स्टेंडर्ड की तुलना अच्छी तरह से ट्रैंड शिक्षकों और पहले से बने हुए कॉलेजों से नहीं की जा सकती है। आईएमए ने आगे कहा कि भारत के मेडिकल ग्रेजुएट्स के लिए मेडिकल लाइसेंस के लिए एक्जिट टेस्ट "हमारे अपने सिस्टम का मजाक उड़ाना" है। डॉक्टरों के इस निकाय ने कहा कि यह विदेशी मेडिकल ग्रेजुएट्स के लिए जरूरी है क्योंकि एनएमसी का उनकी शिक्षा के स्तर पर कोई कंट्रोल नहीं है।