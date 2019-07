Mazagon Dock Recruitment 2019: माझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड में 366 पदों पर निकली भर्तियां

माझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड ने 366 पदों पर नियुक्तियां करने के लिए आवेदन मंगाए हैं। ये नियुक्तियां रिगर और इलेक्ट्रिशियन के पदों के लिए की जाएंगी। कुल पदों में से चार को बैकलॉग के आधार पर भरा जाएगा। ये भर्तियां दो साल के अनुबंध पर होंगी। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तारीख 26 जुलाई 2019 है। पदों से संबंधित योग्यता, वेतनमान और आयु आदि की जानकारी के लिए आगे पढ़ें :

रिगर, पद : 217

(श्रेणियों के अनुसार पदों का ब्योरा)

- अनारक्षित : 101

- ईडब्ल्यूएस : 20

- ओबीसी : 57

- एससी : 20

- एसटी : 19

योग्यता : आठवीं उत्तीर्ण करने के साथ ही उम्मीदवार ने रिगर/ फिटर ट्रेड में एनएसी सर्टिफिकेट कोर्स किया हो।

इलेक्ट्रिशियन, पद : 149

(श्रेणियों के अनुसार पदों का ब्योरा)

- अनारक्षित : 66

- ईडब्ल्यूएस : 14

- ओबीसी : 43 (चार पद बैकलॉग)

- एससी : 14

- एसटी : 12

योग्यता : दसवीं पास करने के साथ ही अभ्यर्थी के पास संबंधित ट्रेड का प्रमाणपत्र होना चाहिए।

जरूरी अनुभव (सभी पद)

उम्मीदवार को कम से कम एक का अनुभव होना चाहिए। अनुभव प्रमाणपत्र पर्सनेल या एचआर डिपार्टमेंट की तरफ से जारी किया गया होना चाहिए।

- अनुभव के 20 अंक प्रदान किए जाएंगे।

वेतनमान : 17,000 से 64,360 रुपये। और 13,200 से 49,910 रुपये।

चयन प्रक्रिया

- प्राप्त आवेदनों की स्क्रूटनी की जाएगी और चयनित उम्मीदवारों को लिखित परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। इसमें उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को ट्र्ेड टेस्ट देना होगा।

- अंतिम चयन सूची लिखित परीक्षा, ट्रेड टेस्ट और अनुभव में प्राप्त अंकों के आधार पर तैयार की जाएगी।

- लिखित परीक्षा को 30, अनुभव को 20 और ट्रेड टेस्ट को 50 फीसदी की वेटेज दी जाएगी।

आयु सीमा

- न्यूनतम 18 और अधिकतम 38 वर्ष। अधिकतम आयु सीमा में आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को नियम के अनुसार छूट दी जाएगी।

- आयु की गणना 01 जुलाई 2019 के आधार पर की जाएगी।



आवेदन शुल्क :

- सामान्य और ओबीसी वर्ग के उम्मीदवारों के लिए 100 रुपये।

- एससी/एसटी उम्मीदवारों के लिए कोई शुल्क देय नहीं है।

- भुगतान ऑनलाइन या बैंक चालान के माध्यम से किया जा सकता है।

आवेदन प्रक्रिया

- वेबसाइट (www.mazagondock.in) पर लॉगइन करें। होमपेज पर करियर्स सेक्शन में जाकर ‘करियर-नॉन एग्जिक्यूटिव’ लिंक पर क्लिक करें।

- नए पेज पर तारीख 01/07/2017 के तहत RECRUITMENT OF RIGGERS & ELECTRICLAN ON FIX TERM CONTRACT BASIS FOR A MAXIMUM PERIOD OF 02 YRS लिंक दिखाई देगा। इसके आगे दिए क्लिक हियर फॉर मोर डिटेल्स लिंक पर क्लिक करें।

- ऐसा करने पर पद से संबंधित विज्ञापन खुल जाएगा। उसे ध्यान से पढ़ें और अपनी योग्यता जांच लें।

- ऑनलाइन आवेदन के लिए विज्ञापन के नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें। या होमपेज पर ऊपर की तरफ दाईं ओर ऑनलाइन पेमेंट लिंक पर क्लिक करें।

- इसके बाद करियर और फिर नॉन एग्जिक्यूटिव लिंक पर जाएं। नए पेज पर क्रिएट न्यू अकाउंट लिंक पर क्लिक करें। इससे रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल जाएगा। इसमें नाम, पता, मोबाइल नंबर समेत अन्य जानकारियां दर्ज कर रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को पूरा कर लें। इससे एप्लीकेशन नंबर प्राप्त होगा।

- अब इसकी मदद से लॉगइन करें। अब आगे की आवेदन प्रक्रिया को निर्देशानुसार पूरी कर लें। फिर आवेदन शुल्क का भुगतान करें। अंत में कंप्यूटर जेनरेटेड आवेदन फॉर्म का प्रिंटआउट निकाल लें।

खास तिथि

- ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि : 26 जुलाई 2019

- स्क्रूटनी के बाद चयन सूची आएगी : 5 अगस्त 2019

- परीक्षा और ट्रेड टेस्ट की संभावित तिथि : 13 अगस्त

अधिक जानकारी यहां

फोन : 022-23764140/4123/4125/4177