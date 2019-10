केबीसी में मथुरा के सिपाही ने लहराया परचम, जीते इतने रुपए

कौन बनेगा करोड़पति में मथुरा के कांस्टेबल नरेन्द्र सिंह ने भाग लिया। उसने बिग बी के साथ हॉट शीट पर बैठ कर उनके प्रश्नों के उत्तर देकर रकम जीत मथुरा पुलिस का नाम अपनी योग्यता के दम पर रोशन किया है। शुक्रवार को एसएसपी प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित करेंगे।

बिग बी अमिताभ बच्चन के शो कौन बनेगा करोडपति में मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मस्थान पर तैनात सीओ देवेन्द्र सिंह के साथ हमराह की ड्यूटी करने वाले वर्ष-2011 बैच के कांस्टेबल नरेन्द्र सिंह निवासी शिकोहाबाद, फिरोजाबाद ने रजिस्ट्रेशन कराया था। पूरी प्रक्रिया करने के बाद उसका चयन हो गया। इसके बाद वह पिछले सप्ताह शो में प्रतिभाग करने के लिये मुम्बई गया था। वहां बिग बी के साथ हॉट शीट पर बैठने के बाद उसने कम्प्यूटर महाशय के प्रश्नों को उत्तर देकर अपनी योग्यता का परिचय देकर कुछ रकम भी जीत ली। इसकी जानकारी होते ही मथुरा पुलिस में खुशी की लहर दौड़ गयी। कांस्टेबल को बधाई देने का तांता लगा है। पुलिस अधिकारियों ने उसे बधाई दी। एसएसपी शलभ माथुर ने बताया कि कांस्टेबल नरेंद्र सिंह ने केबीसी में प्रतिभाग कर रकम जीती है। उसका शुक्रवार को पुलिस लाइन में सामान्य समारोह में प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया जायेगा। एसपी सिटी अशोक कुमार मीना,एसपी सुरक्षा,एसपी देहात,एसपी ट्रैफिक व समस्त सीओ ने बधाई दी है। एसएसपी ने बताया कि सिपाही ने 3.20 लाख रुपये जीते हैं।

