Maharashtra CET Exams 2022: टेक्निकल इश्यू से प्रभावित उम्मीदवारों के लिए होगा री-एग्जाम

Maharashtra CET Exams 2022: स्टेट कॉमन एंट्रेंस टेस्ट सेल, महाराष्ट्र ने महाराष्ट्र CET परीक्षा 2022 के लिए फिर से परीक्षा आयोजित करने का निर्णय लिया है। ये पुन: परीक्षा उन अभ्यर्थियों के लिए आयोजित की जा रही है, जो परीक्षा के दौरान सर्वर डाउन होने के कारण टेक्निकल इश्यू की वजह से परीक्षा पूरी नहीं कर सके। उम्मीदवार आधिकारिक नोटिस mahacet की आधिकारिक साइट mahacet.org पर देख सकते हैं।

पुन: परीक्षा MAH-LL.B 5 ईयर, B.Ed-M.Ed, B.P.Ed, M.Ed, LL.B-e ईयर, B.A- B.Sc. B.Ed और B.प्लानिंग, MCA कोर्सेज के लिए आयोजित की जाएगी।

पुन: परीक्षा पंजीकरण आज से शुरू हो गया है और आधिकारिक सूचना के अनुसार 20 अगस्त, 2022 को समाप्त होगा।

- परीक्षा का आधिकारिक नोटिस यहां देखें

उपरोक्त कोर्सेज के लिए परीक्षा राज्य में 2 अगस्त से 5 अगस्त 2022 तक आयोजित की गई थी। कई उम्मीदवार सर्वर की समस्या के कारण परीक्षा में शामिल नहीं हो पाए, कुछ उम्मीदवारों को परीक्षा के लिए कम समय मिला।

Maharashtra CET Exams 2022:ऐसे करना है आवेदन

स्टेप 1- सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट cetcell.mahacet.org. पर जाएं।

स्टेप 2- जिस कोर्स की परीक्षा देना चाहते हैं उसे वेब पोर्टल पर क्लिक करें।

स्टेप 3- ‘Click Here to Apply for CET-2022 Re-Exam’ लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 4- परीक्षा फॉर्म भरें और सबमिट पर क्लिक करें।

उम्मीदवार आगे की आवश्यकता के लिए पुष्टिकरण पृष्ठ डाउनलोड कर सकते हैं। किसी भी प्रश्न के मामले में, उम्मीदवार cetcell.reexam2022@gmail.com पर मेल कर सकते हैं।