मध्य प्रदेश में लैबोरेटरी टेक्निशियन समेत 590 पदों पर बंपर भर्तियां

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम), मध्य प्रदेश में 590 पदों पर बंपर भर्तियां निकाली गई हैं। इनमें सीनियर टीबी लैबोरेटरी सुपरवाइजर (एसटीएलएस) और लैबोरेटरी टेक्निशियन के पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। ये सभी पद अनुबंध के आधार पर भरे जाएंगे। इन पदों पर आवेदन के लिए केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासी ही आवेदन के पात्र होंगे। इन पदों के लिए इच्छुक और योग्य उम्मीदवारों को ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन करने की अंतिम तिथि 05 अक्टूबर 2019 है। रिक्तियों का विवरण इस प्रकार है :

सीनियर टीबी लैबोरेटरी सुपरवाइजर (एसटीएलएस), पद : 213 (अनारक्षित-71)

लैबोरेटरी टेक्निशियन, पद : 377 (अनारक्षित : 123)

योग्यता (उपरोक्त पद) : मान्यता प्राप्त संस्थान अथवा विश्वविद्यालय से मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नोलॉजी में बैचलर डिग्री/ डिप्लोमा (डीएमएलटी) प्राप्त होना चाहिए।

- इसके साथ मध्य प्रदेश पैरामेडिकल काउंसिल मे वैध पंजीयन हो।

वेतनमान : सीनियर टीबी लैबोरेटरी सुपरवाइजर पद के लिए 20,000 रुपये।

- लैबोरेटरी टेक्निशियन पदों के लिए 15,000 रुपये।

आयु सीमा (उपरोक्त पद) : न्यूनतम 21 और अधिकतम 40 वर्ष।

- अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/महिलाओं को आयुसीमा में पांच वर्ष की छूट प्रदान की जाएंगी।

- अधिकतम आयु सीमा का निर्धारण 01 अगस्त 2019 के आधार पर की जाएगी।

चयन प्रक्रिया : योग्य उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर किया जाएगा।

- लिखित परीक्षा में ऑनलाइन माध्यम से देनी होगी। परीक्षा में कुल 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न एक अंक का होगा।

आवेदन शुल्क : इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को कोई शुल्क नहीं चुकाना होगा।

आवेदन प्रक्रिया :

- वेबसाइट (www.mponline.gov.in) पर लॉगइन करें। होमपेज खुलने पर यहां दिखाई दे रहे नवीनतम सूचनाएं बॉक्स पर क्लिक करें।

- इस बॉक्स में नेशनल हेल्थ मिशन (एनएचएम) सेक्शन में जाएं। इसके तहत शीर्षक Apply for the post Paramedical Cadre Recruitment i.e. STLS, Lab Technician, STS, Dental Surgeon, Feeding Demonstrator & Ayush Medical Officer...दिखाई देगा।

- शीर्षक के आगे दिए गए क्लिक हियर लिंक पर क्लिक करें। ऐसा करते ही एक नया वेबपेज खुल जाएगा।

- नए पेज पर आवश्यक सूचना सेक्शन के अंतर्गत शीर्षक For STLS and Lab Technician...नजर आएगा।

- इसके आगे दिए क्लिक हियर लिंक पर क्लिक करें। ऐसा करने पर रिक्तियों से संबंधित जारी किया गया विस्तृत विज्ञापन खुल जाएगा।

- इस विज्ञापन को अच्छी तरह से पढ़ें और पदों के अनुसार अपनी योग्यता की जांच कर लें।

- इसके बाद विज्ञापन में दिए गए दिशा-निर्देशों के अनुसार ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया को पूरा करें।

- ध्यान रहे ऑनलाइन आवेदन करते समय अपनी हालिया खिचाई गई फोटोग्राफ और हस्ताक्षर एवं अन्य मांगे गए प्रमाण पत्रों की सेल्फ अटेस्टेड स्कैन कॉपी निर्धारित साइज के अनुरूप ही अपलोड करनी होगी।

- आवेदन पत्र को सब्मिट करने से पहले इसमें दर्ज की गई सभी जानकारियों को एक पुन: जांचे और संतुष्ट होने पर उसे सब्मिट करें।

- यदि आवेदन में भरी गई जानकारियों में किसी भी प्रकार का कोई बदलाव करना है, तो उसे सब्मिट करने से पहले ही कर लें।

- अंत में ऑनलाइन सब्मिट किए गए आवेदन पत्र का एक प्रिंटआउट निकालकर भविष्य के लिए अपने पास सुरक्षित रख लें।

महत्वपूर्ण तिथि :

ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि : 05 अक्टूबर 2019

अधिक जानकारी यहां :

वेबसाइट : www.mponline.gov.in

इन दस्तावेजों को अपलोड करें

- दसवीं सर्टिफिकेट परीक्षा की अंकसूची

- बारहवीं परीक्षा की अंकसूची

- बीएमएलटी/बीएससी (एमएलटी)/डिप्लोमा इन मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नोलॉजी की अंक सूची

- जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)

- मध्य प्रदेश पैरामेडिकल काउंसिल में पंजीयन सर्टिफिकेट

- मध्य प्रदेश का मूल निवासी प्रमाण पत्र