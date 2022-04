हिंदी न्यूज़ करियर LNMU Bihar BEd CET 2022: सीईटी बीएड के लिए 25 अप्रैल से नामांकन के लिए खुलेगा पोर्टल

LNMU Bihar BEd CET 2022: सीईटी बीएड के लिए 25 अप्रैल से नामांकन के लिए खुलेगा पोर्टल

वरीय संवाददाता,पटना Alakha Singh Tue, 19 Apr 2022 09:38 PM

इस खबर को सुनें

Your browser does not support the audio element.