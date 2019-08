lichousing.com , LIC Housing Finance Recruitment 2019 : एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड में 300 पदों पर वैकेंसी

LIC Housing Finance Recruitment 2019 : भारतीय जीवन बीमा निगम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (एलआईसी एचएफएल) ने असिस्टेंट, एसोसिएट और असिस्टेंट मैनेजर के 300 पदों पर नियुक्तियों के लिए योग्य उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। इन पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 28 अगस्त 2019 है। ये नियुक्तियां देशभर में अलग-अलग क्षेत्रों में की जाएंगी। एक उम्मीदवार केवल एक पद के लिए एक ही क्षेत्र से आवेदन करने के पात्र होंगे। पदों का विवरण इस प्रकार है :

क्षेत्रवार रिक्तियां

असिस्टेंट मैनेजर, कुल 100 पद (ऑल इंडिया लेवल पर)

मध्य क्षेत्र (मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़), कुल पद- 17 (असिस्टेंट-10, एसोसिएट-07)

पूर्व मध्य (बिहार, झारखंड, ओडिशा), कुल पद- 15 (असिस्टेंट-10, एसोसिएट-05)

पूर्वी क्षेत्र (असम, सिक्किम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल), कुल पद- 22(असिस्टेंट-14, एसोसिएट-08)

उत्तर मद्य क्षेत्र (उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड), कुल पद- 32 (असिस्टेंट-19, एसोसिएट-13)

उत्तर क्षेत्र ( दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, चंडीगढ़), कुल पद-09 (असिस्टेंट-05, एसोसिएट-04)

दक्षिण मध्य क्षेत्र (कर्नाटक), कुल पद- 18 (असिस्टेंट-11, एसोसिएट-07)

दक्षिण पूर्व क्षेत्र (आंध्र प्रदेश, तेलंगाना), कुल पद- 19 (असिस्टेंट-12, एसोसिएट-07)

दक्षिण क्षेत्र ( केरल, पुड्डुचेरी, तमिलनाडु), कुल पद-32 (असिस्टेंट-20, एसोसिएट-12)

पश्चिम क्षेत्र (गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात), कुल पद-36 (असिस्टेंट-24, एसोसिएट-12)

सूचना : असिस्टेंट और एसोसिएट के पद क्षेत्रवार मेरिट लिस्ट के आधार पर भरे जाएंगे। उनकी पोस्टिंग भी उसी क्षेत्र में होगी। जबकि, असिस्टेंट मैनेजर के पद पर नियुक्तियां ऑल इंडिया मेरिट लिस्ट के आधार पर होगी। इनकी नियुक्ति पूरे देश में कहीं भी हो सकती है।

योग्यता

असिस्टेंट : किसी भी मान्यताप्राप्त संस्थान से न्यूनतम 55 फीसदी अंकों के साथ ग्रेजुएशन की डिग्री और कंप्यूटर की जानकारी आवश्यक है।

एसोसिएट : मान्यताप्राप्त संस्थान से न्यूनतम 60 फीसदी अंकों के साथ ग्रेजुएशन की डिग्री और सीए इंटर के साथ कंप्यूटर की जानकारी होनी चाहिए।

असिस्टेंट मैनेजर : न्यूनतम 60 फीसदी अंकों के साथ ग्रेजुएशन की डिग्री और न्यूनतम 60 फीसदी अंकों के साथ दो वर्षीय फुल टाइम एमबीए/एमएमएस/ पीजीडीबीए/पीजीडीबीएम/पीजीपीएम/ पीजीडीएम होना अनिवार्य है।

- कॉरेस्पोंडेंस या पार्ट-टाइम मोड में ली गई डिग्री/डिप्लोमा मान्य नहीं है।

- कंप्यूटर की जानकारी होना अनिवार्य है।

आयु सीमा : उपरोक्त सभी पदों के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अधिकतम आयु 28 वर्ष निर्धारित है। आयु की गणना 01 जनवरी 2019 के आधार पर होगी।

वेतनमान

असिस्टेंट : 23,870 रुपये प्रति माह।

एसोसिएट : 35,960 रुपये प्रति माह।

असिस्टेंट मैनेजर : 56,000 रुपये प्रति माह।

आवेदन की प्रक्रिया

सबसे पहले एलआईसी एचएफएल की वेबसाइट www.lichousing.com पर जाएं।

इसके बाद होम पेज पर गिए गए पर careers के लिंक पर क्लिक करें।

फिर RECRUITMENT OF ASSISTANTS, ASSOCIATES AND ASSISTANT MANAGERS - 2019 हेडिंग के नीचे दिए गए लिंक To Apply Online Click Here पर क्लिक करें।

इसके बाद Click here for New Registration लिंक पर क्लिक करके मांगी गई सभी जानकारियां भरें और सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करें।

इसके बाद यूजर नेम और पासवर्ड डालकर लॉगइन करें और आवेदन फॉर्म में मांगी गई सभी जानकारियां भरकर आवेदन फीस ऑनलाइन जमा करें।

आगे की जरूरतों के लिए भरे हुए आवेदन पत्र और फीस की रशीद का प्रिंटआउट लेकर रख लें।

आवेदन शुल्क : उपरोक्त सभी पदों के लिए शुल्क 500 रुपये निर्धारित है।

आवेदन का भुगतान केवल ऑनलाइन मोड में नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड आदि से किया जा सकता है।

चयन प्रकिया

- सभी पदों के लिए उम्मीदवारों का चयन ऑनलाइन लिखित परीक्षा और इंटरव्यू में प्रदर्शन के आधार पर होगा।

- चयनित उम्मीदवारों का मेडिकल परीक्षण भी होगा।

- तीनों पदों के लिए अलग-अलग ऑनलाइन लिखित परीक्षाएं और इंटरव्यू आयोजित की जाएंगी। ये परीक्षाएं केवल अंग्रेजी भाषा में होंगी।

- ऑनलाइन परीक्षा दो घंटे की होगी। इसमें 200 अंकों के कुल 200 प्रश्न पूछे जाएंगे। इस परीक्षा में निगेटिव मार्किंग का भी प्रावधान है।

परीक्षा केंद्र

नई दिल्ली, पटना, लखनऊ सहित देशभर के 47 शहरों में ऑनलाइन लिखित परीक्षा आयोजित होगी।

महत्वपूर्ण तिथियां

आवेदन की अंतिम तिथि : 28 अगस्त 2019

कॉल लेटर डाउनलोड तिथि : 09 सितंबर 2019

ऑनलाइन परीक्षा तिथि : 09 और 10 अक्टूबर, 2019

आधिक जानकारी यहां देखें : www.lichousing.com

