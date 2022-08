LIC HFL Recruitment 2022: ग्रेजुएट के लिए असिस्टेंट और असिस्टेंट मैनेजर के पद पर निकली भर्ती, 53,620 रुपये तक होगी सैलरी

LIC HFL Recruitment 2022: जीवन बीमा निगम (LIC) ने आधिरकारिक वेबसाइट पर lichousing.com पर असिस्टेंट और असिस्टेंट मैनेजर के 80 पदों के लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। उम्मीदवार ऑनलाइन मोड के माध्यम से आवेदन आमंत्रित कर सकते हैं। रिक्तियां मध्य, पूर्व मध्य, पूर्वी, उत्तर मध्य, उत्तरी, दक्षिण मध्य, दक्षिण पूर्वी, दक्षिणी और पश्चिमी क्षेत्रों के लिए उपलब्ध हैं। आवेदन की प्रक्रिया 4 अगस्त से शुरू हो चुकी है। यहां पढ़ें भर्ती से जुड़ी पूरी डिटेल्स।

जानें- एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया

असिस्टेंट: उम्मीदवार ने किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से 55% के साथ ग्रेजुएशन की डिग्री ली हो।

असिस्टेंट मैनेजर: उम्मीदवार ने किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से 60% के साथ ग्रेजुएशन की डिग्री ली हो।

वर्क एक्सीपीरियंस

असिस्टेंट और असिस्टेंट मैनेजर के लिए कोई एक्सीपीरियंस नहीं मांगा गया है।

कब तक कर सकते हैं आवेदन

उम्मीदवार असिस्टेंट और असिस्टेंट मैनेजर पद के लिए आवेदन करने की आखिरी तारीख 25 अगस्त 2022 है। आवेदन का लिंक इस तारीख तक एक्टिव रहेगा।

LIC HFL Notification Download

LIC HFL Online Application Link

यहां पढ़ें जरूरी तारीख

आवेदन करने की तारीख- 4 अगस्त 2022

आवेदन करने की आखिरी तारीख- 25 अगस्त 2022

एडमिट कार्ड जारी होने की तारीख- परीक्षा से 7 से 14 दिन पहले

परीक्षा की तारीख (असिस्टेंट/ असिस्टेंट मैनेजर) - सितंबर या अक्टूबर 2022 के महीने में ऑनलाइन परीक्षा हो सकती है। सटीक तारीख जल्द जारी की जाएगी।

जानें- सैलरी के बारे में

असिस्टेंट- प्रति महीने उम्मीदवार को 22,730 रुपये दिए जाएंगे।

असिस्टेंट मैनेजर- प्रति महीने उम्मीदवार को 53,620 रुपये दिए जाएंगे।

ऐसे होगा सिलेक्शन

जो लोग LIC HFL असिस्टेंट भर्ती 2022 और LIC HFL AM भर्ती 2022 के लिए सफलतापूर्वक आवेदन करते हैं, उन्हें सितंबर या अक्टूबर 2022 के महीने में ऑनलाइन परीक्षा में बैठने के लिए बुलाया जाएगा।

आवेदन फीस

असिस्टेंट और असिस्टेंट मैनेजर के लिए आवेदन फीस 800 रुपये है।

LIC HFL Recruitment 2022: ऐसे करना है आवेदन

स्टेप 1- सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट ibpsonline.ibps.in पर जाएं।

स्टेप 2- “RECRUITMENT OF ASSISTANTS/ ASSISTANT MANAGERS” लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 3- "Click here for New Registration" लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 4- मांगी गई जानकारी भरें।

स्टेप 5- सभी जानकारी और आवेदन फीस भरने के बाद फॉर्म को सबमिट कर दीजिए।

स्टेप 6- आप चाहें तो फॉर्म का प्रिंटआउट ले सकते हैं।