ऐप पर पढ़ें

KVS PRT, TGT Result : केंद्रीय विद्यालय संगठन ने टीजीटी, पीआरटी, लाइब्रेरियन व हिंदी ट्रांसलेटर भर्ती के लिए हुई परीक्षा का फाइनल प्रोविजनल रिजल्ट जारी कर दिया है। जिन उम्मीदवारों ने इस भर्ती में भाग लिया था वे केवीएस की ऑफिशियल वेबसाइट kvsangathan.nic.in पर जाकर फाइनल प्रोविजनल मेरिट लिस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। टीजीटी के हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, सोशल स्टडीज, मैथ्स, साइंस, पी एंड एचई, डब्ल्यूई, एई का रिजल्ट जारी हुआ है।

चनयित उम्मीदवारों को अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में हिस्सा लेना होगा। इसमें उनकी पात्रता का सत्यापन होगा। शैक्षणिक दस्तावेज, जाति व आयु प्रमाणपत्र देखे जाएंगे।

केंद्रीय विद्यालय में टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी समेत विभिन्न टीचिंग और नॉन टीचिंग के 13000 पदों पर भर्ती निकाली गई थी। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर (पीजीटी) के 1409 और प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक (टीजीटी) के 3176 पद भरे जाने हैं।

Direct link to check TGT result 2023

Direct link to check PRT result 2023

Direct link to check Hindi Translator post result 2023

Direct link to check Librarian post result 2023

कैसे डाउनलोड करें केवीएस रिजल्ट

- केवीएस की वेबसाइट kvsangathan.nic.in पर जाएं।

- अब यहां ‘Provisional list of Selected candidates for the post of TGT ( Hindi, English, Sanskrit, Social studies, Maths, Science, P & HE, WE, AE)’ or ‘Provisional list of Selected candidates for the post Hindi Translator.’ or ‘Provisional list of selected candidates for the post of Primary Teacher.’ लिंक पर क्लिक करके पीडीएफ फाइल डाउनलोड करें

- पीडीएफ फाइल में अब अपना रिजल्ट रोल नंबर से सर्च करें।

- इसके बाद पीडीएफ फाइल का प्रिंट आउट निकालकर रख लें।