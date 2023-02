KVS: पीआरटी, फाइनेंस ऑफिसर के लिए प्री- एडमिट कार्ड जारी, यहां से डायरेक्ट करें डाउनलोड

ऐप पर पढ़ें

KVS pre-admit card 2023: केन्द्रीय विद्यालय संगठन (KVS) ने पीआरटी, फाइनेंस ऑफिसर, असिस्टेंट इंजीनियर, जूनियर सेक्रेटिएट असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर ग्रेड II, लाइब्रेरियन, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर और सीनियर सेक्रेटिएट असिस्टेंट के पद के लिए केवीएस प्री-एडमिट कार्ड जारी किया है। जो उम्मीदवार परीक्षा में शामिल होने जा रहे हैं वह आधिकारिक वेबसाइट kvsangathan.nic.in से प्री- एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।

बता दें, परीक्षा 21 फरवरी से 11 मार्च तक आयोजित की जाएगी। फाइनल एडमिट कार्ड परीक्षा से दो दिन पहले आधिकारिक वेबसाइट पर जारी किया जाएगा। प्री-एडमिट कार्ड में कंप्यूटर आधारित परीक्षा की तारीख और उस शहर का नाम हो जहां परीक्षा आयोजित की जा रही है।

केवीएस पीआरटी प्री एडमिट कार्ड- डायरेक्ट लिंक

एफओ, एई, जेएसए, स्टेनो, लाइब्रेरियन, एएसओ, एसएसए के लिए केवीएस प्री एडमिट कार्ड- डायरेक्ट लिंक

इस तारीख को जारी होगे फाइनल एडमिट कार्ड

KVS के 19 फरवरी 2023 को एडमिट कार्ड जारी किए जाएंगे। उम्मीदवार आवेदन नंबर और जन्म तिथि और सिक्योरिटी पिन दर्ज करके एडमिट डाउनलोड कर सकेंगे।

KVS PRT Pre Admit Card 2023: ऐसे करना है डाउनलोड

स्टेप 1- सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट kvsangathan.nic.in पर जाना होगा।

स्टेप 2- होम पेज पर जाकर “Pre-Admit Card Examination to be held from 21.02.2023 to 11.03.2023 for the post of PRT, Finance Officer, Assistant Engineer, Junior Secretariat Assistant, Stenographer Grade-II, Librarian, Assistant Section Officer and Senior Secretariat Assistant" लिंक पर क्लिक करना होगा।

स्टेप 3- अब मांगी गई जानकारी भरें।

स्टेप 4- एडमिट कार्ड आपके सामने होगा।

स्टेप 5-इसे डाउनलोड कर लीजिए।

स्टेप 6-भविष्य के लिए प्रिंटआउट लेना न भूलें।