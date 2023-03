KVS Class 1 Admission 2023: केंद्रीय विद्यालय में कक्षा 1 में एडमिशन के लिए कल से kvsangathan.nic.in पर शुरू होंगे रजिस्ट्रेशन

ऐप पर पढ़ें

KVS Class 1 Admission 2023: केंद्रीय विद्यालय संगठन की ओर से केवीएस कक्षा 1 में एडमिशन 2023-24 के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया कल, 27 मार्च 2023 से शुरू हो जाएगी। केवीएस कक्षा 1 में अपने बच्चे का एडमिशन कराने के इच्छुक पैरेंट्स केवीएस की वेबसाइट kvsangathan.nic.in पर जाकर रजिस्ट्रेशन फॉर्म देख या डाउनलोड कर सकते हैं। केवीएस कक्षा 1 में एडमिशन लेने के इच्छुक अभ्यर्थी ध्यान रखें कि आवेदन की अंतिम तिथि 17 अप्रैल 2023 है। 17 अप्रैल को शाम 7 बजे तक ही आवेदन फॉर्म जमा कराए जा सकेंगे।

केवीएस में कक्षा एक में एडमिशन की न्यूनतम आयु 6 वर्ष निर्धारित है। आयु की गणना 31 मार्च 2023 को की जाएगी। केवीएस कक्षा 1 में पहली प्रोविजनल सेलेक्शन और वेटलिस्ट 20 अप्रैल 2023 को जारी की जाएगी।

Here's the direct link to apply for class 1(यह लिंक 27 मार्च 2023 को एक्टिव होगा)

केवीएस कक्षा 2 में एडमिशन के लिए रजिस्ट्रेशन 3 अप्रैल 2023, सोमवार को सुबह 8 बजे से शुरू होकर 12 अप्रैल 2023 को शाम 4 बजे तक चलेंगे। केवीएस के नोटिस में कहा गया है कि यदि कक्षा 2 में वैकेंसी हुई तो ही रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू की जाएगी।

केवीएस कक्षा 1 में एडमिशन के लिए ऐसे करांए रजिस्ट्रेशन:

केवीएस की वेबसाइट kvsonlineadmission.kvs.gov.in पर जाएं।

आप पहली बार आवेदन करना चाहते हैं जो अपना रजिस्ट्रेशन कराएं।

रजिस्ट्रेशन पूरा होने के बाद लॉगइन करें और एडमिशन फॉर्म भरें।

जरूरी दस्तावेज अपलोड करें।

आवेदन फॉर्म का रिव्यू करें और आवेदन फॉम सब्मिट करें।

आवेदन की रशीद या एक्नॉलेजमेंट प्रिंटआउट करा लें।