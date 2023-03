KVS Answer Key 2023: पीआरटी, पीजीटी, टीजीटी के लिए आंसर की जारी, दर्ज करें ऑब्जेक्शन

ऐप पर पढ़ें

KVS Answer Key 2023: केन्द्रीय विद्यालय संगठन (केवीएस) ने पोस्ट ग्रेजुएट टीचर (PGT), ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर (TGT), प्राइमरी टीचर (PRT), असिस्टेंट इंजीनियर (AE), फाइनेंस ऑफिसर (FO), हिंदी ट्रांसलेंटर के पद के लिए आयोजित परीक्षा की ओएमआर शीट के साथ आंसर की प्रकाशित की है।

उम्मीदवार केवीएस की आधिकारिक वेबसाइट से केवीएस पीआरटी टीजीटी टीजीटी आंसर की और केवीएस नॉन टीचिंग उत्तर कुंजी डाउनलोड कर सकते हैं।

KVS Answer Key Login Link 2023- Direct Link

जो उम्मीदवार आंसर की में उल्लिखित उत्तर से संतुष्ट नहीं हैं, वे ऑब्जेक्शन दर्ज कर सकते हैं। आंसर की के खिलाफ ऑब्जेक्शन केवल 9 मार्च 2023 तक (रात 11.59 बजे तक) ऑनलाइन स्वीकार किया जाएगा। किसी अन्य माध्यम जैसे ईमेल/पोस्ट या व्यक्तिगत रूप से दर्ज किए गए ऑब्जेक्शन को स्वीकार नहीं किया जाएगा।

प्रति प्रश्न के लिए ऑब्जेक्शन दर्ज करने के लिए उम्मीदवारों को 1000 रुपये का भुगतान करना होगा।

KVS Answer Key 2023: ऐसे करें चेक आंसर की

स्टेप 1- सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट kvsangathan.nic.in पर जाना होगा।

स्टेप 2- अब 'The link to view/challenge answer keys of PGT, TGT, PRT, AE, FO and Hindi Translator.' लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 3- यह आपको लॉगिन पेज (cbseit.in/cbse/2023/kvskey3/) पर रीडायरेक्ट करेगा जहां आपको अपना रोल नंबर और जन्म तिथि दर्ज करनी होगी।

स्टेप 4- अब केवीएस पीआरटी आंसर की, केवीएस पीजीटी आंसर की, केवीएस टीजीटी आंसर की, केवीएस एफओ आंसर की, केवीएस AE आंसर की और केवीएस एचटी आंसर की डाउनलोड करें।

बता दें, केन्द्रीय विद्यालय संगठन ने 12 फरवरी 2023 से 01 मार्च 2023 तक पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी और नॉन- टीचिंग पदों के लिए लिखित परीक्षा आयोजित की थी।