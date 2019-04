यूनिवर्सिटी में क्लर्क की 198 वैकेंसी, आयु सीमा 50 वर्ष

कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय ने क्लर्क के 198 पदों के लिए आवेदन मांगे हैं। उम्मीदवारों को ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन करने की अंतिम तिथि 15 मई 2019 है। हर प्रकार के आरक्षण का लाभ हरियाणा के मूल निवासियों को मिलेगा। अन्य राज्य के उम्मीदवार अनारक्षित श्रेणी के तहत आवेदन कर सकते हैं।

क्लर्क, कुल पद : 198 (अनारक्षित : 66)

योग्यता : मान्यता प्राप्त संस्थान/ विश्वविद्यालय से बैचलर डिग्री प्राप्त हो।

- मेट्रिक/ दसवीं स्तर पर संस्कृत/ हिन्दी विषय पढ़ा हो। या

- हिन्दी एक विषय के साथ बारहवीं/ बीए/ एमए पास हो।

- कम्प्यूटर टाइपिंग गति 30 शब्द प्रति मिनट हो।

वेतनमान : 19,900 से 63,200 रुपये।

आयु सीमा

- न्यूनतम 18 वर्ष से अधिकतम 50 वर्ष।

- आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों को अधिकतम आयु में हरियाणा सरकार के नियमानुसार छूट दी जाएगी।

- हर प्रकार के आरक्षण का लाभ केवल हरियाणा के मूल निवासियों को मिलेगा।

- अन्य राज्य के उम्मीदवार अनारक्षित श्रेणी के तहत आवेदन कर सकते हैं।

चयन प्रक्रिया : योग्य उम्मीदवारों का चयन टाइपिंग टेस्ट/ कम्प्यूटर एप्लीकेशन टेस्ट/ एप्टीट्यूड टेस्ट/ शैक्षणिक योग्यता के आधार पर किया जाएगा।

आवेदन शुल्क

- सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए 1,200 रुपये।

- सामान्य श्रेणी की महिलाओं (हरियाणा राज्य की) के लिए 600 रुपये।

- हरियाणा के एससी/ बीसी-ए/ बीसी-बी/ ईडब्ल्यूएस वर्ग के उम्मीदवारों के लिए 300 रुपये।

- दिव्यांगों को कोई शुल्क नहीं देना होगा।

- शुल्क का भुगतान ऑनलाइन माध्यम से करना होगा।

आवेदन प्रक्रिया

- सबसे पहले विश्वविद्यालय की वेबसाइट (www.kuk.ac.in) पर लॉगइन करना होगा।

- होमपेज पर लेटेस्ट न्यूज/ ईवेंट्स सेक्शन में स्क्रॉल हो रहे शीर्षक Apply Online for post of Clerk(Budgeted) Advt. No. 1/2019 के नीचे मोर लिंक पर क्लिक करें।

- ऐसा करने पर नया वेबपेज खुल जाएगा। यहां बाईं ओर दिए विज्ञापन Important Instructions of Advt. No. 01/2019 (For 198 posts of Clerk (Budgeted) लिंक पर क्लिक करें।

- क्लिक करते ही पद से संबंधित जारी किया गया विस्तृत विज्ञापन खुल जाएगा। इसे ध्यान से पढ़ें और पद के अनुसार अपनी योग्यता की जांच करें।

- इसके बाद हरे रंग के अप्लाई ऑनलाइन बटन पर टैब करें। खुलने वाले नए वेबपेज पर दिए दिशा-निर्देशों के नीचे कंटिन्यू बटन दबाएं।

- ऐसा करने पर ऑनलाइन आवेदन पत्र खुल जाएगा। इसमें मांगी गई सभी जानकारियों को दिए दिशा-निर्देशों के अनुसार दर्ज करें।

- साथ ही विज्ञापन में मांगे गए सभी दस्तावेजों की स्कैन कॉपियों को अपलोड करें। अपनी श्रेणी के अनुसार शुल्क का भुगतान करके आवेदन प्रक्रिया पूरी करें।

- पूर्ण रूप से भरे गए आवेदन पत्र का ए4 साइज के पेपर पर प्रिंटआउट निकाल कर अपने पर सुरक्षित रखें।

महत्वपूर्ण तिथियां

ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि : 15 मई 2019

अधिक जानकारी यहां

फोन : 07428664829, 01744- 239801

वेबसाइट : www.kuk.ac.in