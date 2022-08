SSC CHSL Tier 1 Result 2021: जानें कब से देख सकेंगे मार्क्स, यहां पढे़ं डिटेल्स

SSC CHSL Result: स्टाफ सिलेक्शन कमीशन (SSC) ने कंबाइंड हायर सेकंडरी लेवल (CHSL) परीक्षा 2021 के टियर-1 एग्जाम का रिजल्ट जारी कर दिया है। जो उम्मीदवार परीक्षा में शामिल हुए हैं वह आधिकारिक वेबसाइट ssc.nic.in पर जाकर चेक कर सकते हैं।

बता दें, SSC CHSL टियर 1 की परीक्षा 24 मई से 10 जून 2022 तक आयोजित की गई थी। आयोग ने अगले दौर की भर्ती के लिए सभी सफल उम्मीदवारों की रोल नंबर-वार सूची तैयार की है। परिणाम की जांच करने के लिए, छात्रों को एसएससी सीएचएसएल वेबसाइट पर जाना होगा।

Result Direct Link - SSC CHSL Tier 1 Result 2021

इस साल कुल 54104 उम्मीदवारों ने परीक्षा पास की है, जिनमें से 12967 उम्मीदवारों का चयन ओबीसी श्रेणी में, 9147 ईडब्ल्यूएस में, 11677 एससी वर्ग में, 7148 सामान्य में, 5688 ईएसएम में, 5167 एसटी में, 660 वीएच, 659 ओएच में, 638 एचएच और अन्य पीडब्ल्यूडी में 353 उम्मीदवार शामिल है।

ऐसे देख सकेंगे अपने मार्क्स

एसएससी रिजल्ट पीडीएफ के अनुसार, चूंकि टियर- I कंप्यूटर आधारित परीक्षा कई शिफ्ट में आयोजित की गई थी, इसलिए उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त अंकों को आयोग द्वारा प्रकाशित फॉर्मूले के अनुसार सामान्य कर दिया गया है। उम्मीदवार जो एसएससी सीएचएसएल टियर 1 परीक्षा में उपस्थित हुए थे, वे अपने पंजीकृत लॉग-इन आईडी और पासवर्ड का उपयोग करके 11 अगस्त 2022 से 30 अगस्त 2022 तक अपने मार्क्स देख सकते हैं।

जानें- आंसर की बारे में

आयोग फाइल आंसर की 16 अगस्त 2022 को अपनी वेबसाइट पर अपलोड करेगा। फाइल आंसर की एक महीने की अवधि के लिए यानी 15 सितंबर 2022 तक उपलब्ध होगी।

SSC CHSL Result 2022: ऐसे देखें आंसर की।

स्टेप 1- सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट ssc.nic.in पर जाएं।

स्टेप 2- 'Result' लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 3- 'CHSL' section where you will find the result pdf given against 'Combined Higher Secondary (10+2) Level Examination (Tier-I), 2021– List of the candidates short-listed to appear in Tier-II (in Roll Number Order)' लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 4- पीडीएफ फॉर्मेट में आपका रिजल्ट सामने होगा।

स्टेप 5-चयनित उम्मीदवारों के रोल नंबर चेक करें