SSC CHSL Tier 2: जानें परीक्षा की तारीख और एडमिट कार्ड के बारे में, पढ़ें डिटेल्स

SSC CHSL Result: स्टाफ सिलेक्शन कमीशन (SSC) ने कंबाइंड हायर सेकंडरी लेवल (CHSL) परीक्षा 2021 के टियर-1 एग्जाम का रिजल्ट जारी कर दिया है। जो उम्मीदवार परीक्षा में शामिल हुए हैं वह आधिकारिक वेबसाइट ssc.nic.in पर जाकर चेक कर सकते हैं।

आपको बता दें, जो उम्मीदवार इस साल टियर-1 परीक्षा में सफल हुए हैं उन्हें टियर- 2 परीक्षा में बैठने का मौका दिया जाएगा। इस साल 54104 उम्मीदवार सफल हुए हैं। आइए जानते हैं कब से शुरू होगी टियर 2 की परीक्षा।

कब होगा CHSL Mains का आयोजन

CHSL मेन्स टियर -2 2021 डिस्क्रिप्टिव पेपर 18 सितंबर 2021 को प्रस्तावित है। इसके एडमिट कार्ड सही समय पर रीजनल एसएससी की वेबसाइट्स पर जारी कर दिए जाएंगे। हालांकि अभी एडमिट कार्ड जारी करने की आधिकारिक तारीख जारी नहीं की गई है।



SSC CHSL Result 2022: ऐसे देखें आंसर की।

स्टेप 1- सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट ssc.nic.in पर जाएं।

स्टेप 2- 'Result' लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 3- 'CHSL' section where you will find the result pdf given against 'Combined Higher Secondary (10+2) Level Examination (Tier-I), 2021– List of the candidates short-listed to appear in Tier-II (in Roll Number Order)' लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 4- पीडीएफ फॉर्मेट में आपका रिजल्ट सामने होगा।

स्टेप 5-चयनित उम्मीदवारों के रोल नंबर चेक करें