यूपी : केन्द्रीय हिन्दी संस्थान में LDC , MTS समेत कई पदों पर 54 वैकेंसी

केन्द्रीय हिन्दी संस्थान, आगरा ने विभिन्न श्रेणी के 54 पदों पर नियुक्तियां करने के लिए आवेदन मांगे हैं। इसके तहत अकेडमिक असिस्टेंट, जूनियर स्टेनोग्राफर, ऑडिटर, प्रूफ रीडर और लाइब्रेरी क्लर्क सहित अन्य पदों पर भर्तियां की जाएंगी। इच्छुक और योग्य उम्मीदवारों को डाक के माध्यम से आवेदन करना होगा। आवेदन स्वीकार होने की अंतिम तिथि 11 अक्टूबर 2019 है। पदों से संबंधित अधिक जानकारी के लिए आगे पढ़ें:

अकेडमिक असिस्टेंट, पद : 01 (अनारक्षित)

योग्यता : मान्यता प्राप्त संस्थान से हिन्दी या भाषा विज्ञान/भाषाशास्त्र विषय में मास्टर डिग्री होनी चाहिए।

वेतनमान : 29,200 से 92,300 रुपये।

आयु सीमा : अधिकतम 28 वर्ष।

जूनियर स्टेनोग्राफर, पद : 01

योग्यता : मान्यता प्राप्त बोर्ड से बारहवीं या समकक्ष परीक्षा पास हो।

- साथ ही हिन्दी अथवा इंग्लिश में शॉर्टहैंड गति 80 शब्द प्रतिमिनट (डिक्टेशन गति 10 मिनट ) हो।

- कम्प्यूटर पर इंग्लिश अथवा हिन्दी ट्रांसक्रिप्शन के लिए क्रमश: 50 मिनट और 65 मिनट का समय दिया जाएगा।

वेतनमान : 25,500 से 81,100 रुपये।

आयु सीमा : न्यूनतम 18 और अधिकतम 27 वर्ष।

ऑडिटर, पद : 01 (अनारक्षित)

योग्यता : मान्यता प्राप्त संस्थान से बीकॉम डिग्री प्राप्त होनी चाहिए। इसके साथ संबंधित क्षेत्र में न्यूनतम तीन वर्ष का अनुभव हो।

- उम्मीदवारों को इसके साथ हिन्दी और इंग्लिश भाषा की जानकारी होनी चाहिए।

वेतनमान : 25,500 से 81,100 रुपये।

आयु सीमा : अधिकतम 30 वर्ष।

प्रूफ रीडर, पद : 01 (अनारक्षित)

योग्यता : मान्यता प्राप्त बोर्ड से बारहवीं के साथ पीयूसी+2 या समकक्ष योग्यता हो। प्रूफ रीडिंग में दक्षता के साथ हिन्दी और इंग्लिश भाषा की जानकारी होनी चाहिए।

वेतनमान : 25,500 से 81,100 रुपये।

आयु सीमा : अधिकतम 30 वर्ष।

लाइब्रेरी क्लर्क, पद : 03 (अनारक्षित : 01)

योग्यता : मान्यता प्राप्त बोर्ड से बारहवीं पास होने के साथ लाइब्रेरी साइंस में सर्टिफिकेट प्राप्त हो।

वेतनमान : 19,900 से 63,200 रुपये।

आयु सीमा : न्यूनतम 18 और अधिकतम 27 वर्ष।

लोअर डिविजन क्लर्क (एलडीसी), पद : 15 (अनारक्षित : 04)

योग्यता : बारहवीं की परीक्षा पास की हो और कम्प्यूटर पर हिन्दी टाइपिंग 30 शब्द प्रति मिनट और अंग्रेजी टाइपिंग 35 शब्द प्रति मिनट की गति होनी चाहिए।

- इंग्लिश में 10500 की डिप्रेशंस प्रति घंटा या हिन्दी में 9000 की डिप्रेशंस प्रति घंटा होनी चाहिए।

वेतनमान : 19,900 से 63,200 रुपये।

आयु सीमा : न्यूनतम 18 और अधिकतम 27 वर्ष।

ड्राइवर, पद : 05 (अनारक्षित : 03)

योग्यता : मान्यता प्राप्त बोर्ड से दसवीं की परीक्षा पास होने के साथ वैध ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए।

वेतनमान : 19,900 से 63,200 रुपये।

आयु सीमा : न्यूनतम 18 और अधिकतम 27 वर्ष।

मल्टी टास्किंग स्टाफ, पद : 22 (अनारक्षित : 10)

एमटीएस (सफाइवाला), पद : 05

योग्यता (उपरोक्त दो पद) : मान्यता प्राप्त बोर्ड से दसवीं की परीक्षा पास हो अथवा आईटीआई सर्टिफिकेट होना चाहिए।

वेतनमान : 18,000 से 56,900 रुपये।

आयु सीमा : न्यूनतम 18 और अधिकतम 25 वर्ष।

चयन प्रक्रिया : योग्य उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा/टाइपिंग टेस्ट/ड्राइविंग टेस्ट के माध्यम से किया जाएगा।

आवेदन शुल्क

- सामान्य और ओबीसी वर्ग के उम्मीदवारों के लिए 500 रुपये।

- एससी/एसटी वर्ग के लिए 250 रुपये। दिव्यांग श्रेणी के अभ्यर्थियों को कोई शुल्क नहीं देना होगा।

- भुगतान डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से करना होगा। डीडी सचिव, केन्द्रीय हिन्दी शिक्षण मंडल, आगरा के पक्ष में आगरा में देय होना चाहिए।

आवेदन प्रक्रिया

- सबसे पहले वेबसाइट (http://khsindia.org) पर लॉगइन करना होगा।

- होमपेज पर नोटिस बोर्ड के अंतर्गत शीर्षक Advertisment, Application Form and Important Instructions for Filling up the Vacancies in KHS Administration लिंक दिया गया है।

- सबसे पहले एडवर्टाइजमेंट लिंक पर क्लिक करें। ऐसा करने पर रिक्तियों से संबंधित जारी किया गया विज्ञापन खुल जाएगा।

- इसे ध्यान से पढ़ें और पदों के अनुसार अपनी योग्यता की जांच करें। इसके बाद पिछले पेज पर एप्लीकेशन फॉर्म लिंक पर क्लिक करें।

- इस प्रकार आवेदन पत्र का प्रारूप डाउनलोड हो जाएगा। इसका ए4 साइज के पेपर पर प्रिंटआउट निकालें।

- इसमें मांगी गई सभी जानकारियों को सावधानी से दर्ज करें। साथ ही निर्धारित स्थान पर अपनी रंगीन पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ चिपकाएं।

- आवेदन के अंत में डिक्लेरेशन को ध्यान से पढ़ें और इसके नीचे तारिख और स्थान लिख कर अपने हस्ताक्षर करें।

- अब आवेदन को मांगे गए सभी दस्तावेजों और प्रामाण पत्रों की फोटोकॉपियों के साथ संलग्न कर एक लिफाफे में डालें।

- उसके ऊपर आवेदित पद का नाम लिखें। फिर इसे डाक के माध्यम से निर्धारित तिथि तक तय पते पर भेज दें।

यहां भेजें आवेदन

कुल सचिव, केन्द्रीय हिन्दी संस्थान, हिन्दी संस्थान मार्ग, आगरा-282005 उत्तर प्रदेश

महत्वपूर्ण तिथि

डाक से आवेदन स्वीकार होने की अंतिम तिथि : 11 अक्टूबर 2019 (शाम 5 बजे)

अधिक जानकारी यहां

फोन : 0562-2530684/2530159

ई-मेल : directorofkhs@yahoo.co.in, registrarofficekhs1960@gmail.com

वेबसाइट : http://khsindia.org

