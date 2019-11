केबीसी में राहुल गांधी पर पूछा गया प्रश्न बना चर्चा का विषय, सही जवाब दिला सकता था 6.40 लाख

कौन बनेगा करोड़पति (केबीसी) शो में कांग्रेस के दिग्गज नेता राहुल गांधी को पर एक सवाल पूछा गया जिसका प्रतिभागी सही जवाब नहीं दे सका। इस प्रश्न का मूल्य 6 लाख 40 हजार रुपए था। महानायक अमिताभ बच्चन कौन बनेगा करोड़पति शो को होस्ट कर रहे हैं और इस साल केबीसी का 11 वां सीजन चल रहा है। केबीसी को लेकर न सिर्फ लोंगों में बड़ी रुचि देखी जा रही है बल्कि कई बार ऐसे प्रश्न भी आते हैं जो चर्चा का विषय बन जाते हैं। तो कभी प्रतिभागियों के जवाब देने के तरीके से भी लोग हैरान रह जाते हैं। इस बार राहुल गांधी को लेकर ऐसा सवाल आया है जिसे लेकर बहुत से लोग हैरान हैं।



राहुल गांधी पर पूछे गए पश्न पर नई चर्चा तब शुरू हुई इस प्रश्न पर अफसोस जाहिर करते हुए भाजपा सांसद तेजस्वी सूर्या ने सोशल मीडिया पर इसे शेयर किया। दरअसल तेजस्वी सूर्य का नाम भी प्रश्न के विकल्पों में से एक था और जवाब देने वाले प्रतिभागी मथुरा में कांस्टेबल नरेंद्र सिंह यादव ने तेजस्वी सूर्या का नाम सेलेक्ट किया जो एक गलत जवाब निकला।

यह था राहुल गांधी पर प्रश्न-

नीचे दिए गए 17वीं लोकसभा के सांसदों में कौन जापानी मार्शल आर्ट ऐकिडो में ब्लैक बेल्ट है?

विकल्प :

A) गौतम गंभीर

B) राहुल गांधी

C) अनुराग ठाकुर

D) तेजस्वी सूर्या

इस प्रश्न का सही जवाब है B) राहुल गांधी। लेकिन प्रतिभागी नरेंद्र कुमार के गलत जवाब ने उन्हें खेल से बाहर करा दिया। इसी को देखते हुए तेजस्वी सूर्या ने प्रतिभागी पर सहानुभूति जताते हुए लिखा "Bro, I feel so bad for you, I wish I was indeed a black belt in Aikido. You would have been a richer man today,” मतलब भाई, आपको देखकर मुझे बुरा लग रहा है, मैं अगर ऐकिडो में ब्लैक बेल्ट होता तो आज आप जरूर कुछ और अमीर हो जाते।