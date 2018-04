Karnataka PUC Result 2018 Live Updates: कर्नाटक पीयूसी के परीक्षा परिणाम घोषित, karresults.nic.in पर देखें अपने नतीजे

Karnataka PUC Result 2018: कर्नाटक बोर्ड ऑफ प्री यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन ने कर्नाटक पीयूसी -2 ( Karnataka PUC II ) के नतीजे जारी कर दिए हैं। परीक्षार्थी अपना रिजल्ट karresults.nic.in पर जाकर चेक कर सकते हैं। इस साल करीब 7 लाख स्टूडेंट्स कर्नाटक पीयूसी -2 (Karnataka PUC II) परीक्षा में शामिल हुए थे।

यहां देखें Karnataka PUC Result 2018 का Live अपडेट

12.30 PM: सेकेंड क्लास के साथ पास हुए - 82,532

12.15 PM: थर्ड क्लास के साथ पास हुए - 57,586

12.09 PM: 2,13,611 फर्स्ट क्लास के साथ पास हुए।

12.07 PM: 54,692 डिस्टिंकशन के साथ पास हुए।

12.05 PM: कुल 4,08,421 विद्यार्थी पास हुए हैं।

12.00 PM- ग्रामीण विद्यार्थियों ने शहरी क्षेत्र के विद्यार्थियों से अच्छा प्रदर्शन किया है।

11.36 AM- इस बार भी परीक्षा में लड़कियों ने बाजी मारी है लड़कियों का पास पर्सेंटेज 67.11 फीसदी और लड़कों का पास पर्सेंटेज 52.30 फीसदी है

11.30 AM- 25 सरकारी कॉलेजों का नतीजा 100 प्रतिशत रहा।

11.25 AM- दक्षिण कन्नड़ जिले ने सबसे अच्छा प्रदर्शन किया।

11.20 AM- साइंस में 67.48% और आर्ट्स में 45% स्टूडेंस पास हुए।

11.15 AM- कुल 59.96 % स्टूडेंट पास हुए।

11.10 am- कर्नाटक सेकेंड इयर पीयूसी रिजल्ट संबंधित कॉलेजों में 1 मई को प्रकाशित किया जाएगा।

11.00am- कर्नाटक पीयूसी का रिजल्ट आज सुबह ठीक 11 बजे जारी कर दिया गया।

कर्नाटक पीयूई के तहत 1202 गवर्नमेंट प्री-यूनिवर्सिटी कॉलेज, 637 एडेड प्री यूनिवर्सिटी कॉलेज, 1936 अनएडेड प्री-यूनिवर्सिटी कॉलेज, 165 बिफरकेटेड प्री यूनिवर्सिटी कॉलेज और 13 कॉर्पोरेशन प्री-यूनिवर्सिटी कॉलेज आते हैं।

हर साल इस परीक्षा में करीब 10 लाख स्टूडेंट हिस्सा लेते हैं।

9.00 am- कर्नाटक चुनाव को देखते हुए रिजल्ट थोड़ा पहले जारी किया गया। यही वजह थी कि बोर्ड ने आंसर शीट की चेकिंग रिकॉर्ड टाइम में की।

8.00 AM - आपको बता दें कि परीक्षा का आयोजन 1 मार्च से 16 मार्च के बीच किया गया था। कहा जा रहा है कि सुबह 8 बजे या 10 बजे तक नतीजे जारी हो सकते हैं।