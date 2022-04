कर्नाटक पुलिस SI भर्ती परीक्षा फिर से आयोजित करने का फैसला, मुख्य संदिग्ध गिरफ्तार

Karnataka Police Recruitment Exam 2022: कर्नाटक के गृह मंत्री अरागा ज्ञानेंद्र ने शुक्रवार को कहा कि राज्य सरकार ने प्रदेश में 545 पुलिस उप निरीक्षकों की भर्ती के लिए आयोजित की गई परीक्षा रद्द करने और

इस खबर को सुनें