JSSC Exam Calendar 2022 : झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने जारी किया भर्ती परीक्षाओं का संशोधित कैलेंडर

JSSC कैलेंडर में 10 भर्ती परीक्षाओं के विज्ञापन, परीक्षा व परिणाम की तिथियां जारी की गई है। साथ ही यह भी बताया गया है कि एग्जाम कंप्यूटर बेस्ड होगा (ऑनलाइन) या फिर ऑफलाइन (ओएमआर शीट) पर होगा।

लाइव हिन्दुस्तान टीम,नई दिल्ली Pankaj Vijay Tue, 12 Apr 2022 01:41 PM

