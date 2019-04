JPSC Recruitment 2019: असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर 262 वैकेंसी

झारखंड लोक सेवा आयोग ने असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों को भरने के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किए हैं। ये नियुक्तियां राज्य के स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग के अंतर्गत विभिन्न विषयों के लिए की जाएंगी। सभी पद स्थायी आधार पर भरे जाएंगे। इन पदों के लिए इच्छुक और योग्य उम्मीदवारों को ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन करने की अंतिम तिथि 15 मई 2019 है। हर तरह के आरक्षण और आयु सीमा में छूट का लाभ सिर्फ झारखंड के मूल निवासी उम्मीदवारों को मिलेगा। अन्य राज्यों के उम्मीदवार अनारक्षित श्रेणी में आएंगे और इसी श्रेणी में आवेदन करने के योग्य होंगे। ऑनलाइन आवेदन करने के बाद उम्मीदवारों को आवेदन का प्रिंटआउट 24 मई 2019 तक निर्धारित पते पर भेजना होगा। रिक्त पदों, योग्यता और आवेदन प्रक्रिया से संबंधित अधिक जानकारी इस प्रकार है :

असिस्टेंट प्रोफेसर, कुल पद : 262 (अनारक्षित-112)

(विभागों के अनुसार रिक्तियों का वर्गीकरण)

एनाटॉमी, पद : 08 (अनारक्षित-02)

फिजियोलॉजी, पद : 06 (अनारक्षित-02)

बायोकेमेस्ट्री, पद : 05 (अनारक्षित-01)

पैथालॉजी, पद : 12 (अनारक्षित-06)

माइक्रोबायोलॉजी, पद : 04 (आरक्षित)

एफ.एम.टी, पद : 04 (अनारक्षित-02)

फार्माकोलॉजी, पद : 07 (अनारक्षित-03)

पी.एस.एम, पद : 15 (अनारक्षित-07)

औषधि, पद : 23 (अनारक्षित-09)

टी.बी. चेस्ट, पद : 09 (अनारक्षित-05)

शिशु रोग, पद : 12 (अनारक्षित-05)

सर्जरी, पद : 27 (अनारक्षित-12)

अस्थि, पद : 14 (अनारक्षित-06)

ई.एन.टी, पद : 09 (अनारक्षित-03)

नेत्र, पद : 09 (अनारक्षित-02)

स्त्री एवं प्रसव, पद : 17 (अनारक्षित-08)

रेडियोलॉजी, पद : 07 (अनारक्षित-04)

रेडियोथेरेपी, पद : 10 (अनारक्षित-05)

निश्चेतना, पद : 23 (अनारक्षित-10)

दन्त, पद : 11 (अनारक्षित-04)

रक्त अधिकोष, पद : 07 (अनारक्षित-04)

चर्म एवं यौन रोग, पद : 09 (अनारक्षित-04)

मनो रोग, पद : 09 (अनारक्षित-05)

फिजिकल मेडिसिन एंड रिहैबिलिटेशन, पद : 05 (अनारक्षित-03)

शैक्षणिक योग्यता : मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी/संस्थान से एमबीबीएस डिग्री के साथ संबंधित विषय में एमडी/एमएस/डीएनबी अथवा समकक्ष डिग्री प्राप्त होनी चाहिए।

आयु सीमा : न्यूनतम 30 वर्ष और अधिकतम 45 वर्ष। आयु की गणना एक अगस्त 2019 के आधार पर की जाएगी।

- आयु सीमा में छूट झारखंड सरकार के नियमों के अनुसार प्रदान की जाएगी।

वेतनमान : 15,600 से 39,100 रुपये। ग्रेड-पे 6600 रुपये।

प्रोबेशन की अवधि : दो वर्ष।

चयन प्रक्रिया : योग्य उम्मीदवारों का चयन शैक्षणिक योग्यता और साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के आधार पर मेरिट लिस्ट तैयार करके किया जाएगा।

आवेदन शुल्क : सामान्य और अन्य राज्यों के उम्मीदवारों के लिए 600 रुपये।

- झारखंड के एससी/एसटी उम्मीदवारों के लिए 150 रुपये देय होगा।

- दिव्यांग श्रेणी के उम्मीदवारों को आवेदन शुल्क भुगतान से छूट प्राप्त होगी।

- शुल्क ऑनलाइन माध्यम से क्रेडिट कार्ड/डेबिट कार्ड/नेट बैंकिंग/बैंक चालान के जरिए एसबीआई कलेक्ट पर स्वीकार किया जाएगा।

- उम्मीदवारों को ऑनलाइन शुल्क भुगतान के दौरान बैंक चार्ज अलग से देना होगा।

आवेदन प्रक्रिया :

- उम्मीदवारों को आयोग की वेबसाइट (www.jpsc.gov.in) पर लॉगइन करना होगा। होमपेज खुलने पर लेटेस्ट रिक्रूटमेंट्स एंड ओपनिंग्स सेक्शन में जाएं।

- यहां पर Assistant Professor in Medical Colleges of Jharkhand, Advt. No. 03/2019 लिंक दिखाई देगा।

- इस लिंक पर क्लिक करें। ऐसा करते ही एक नया वेबपेज खुल जाएगा। नए पेज पर Advertisement dtd. 23-04-2019 लिंक पर क्लिक करना होगा।

- क्लिक करते ही रिक्तियों से संबंधित जारी किया गया विस्तृत विज्ञापन खुल जाएगा। इसे अच्छी तरह से पढ़ें और पदों के अनुसार अपनी योग्यता की जांच कर लें।

- अब आवेदन करने के लिए पुन: वेबपेज पर वापस आएं और एडवर्टाइजमेंट लिंक के नीचे दिए गए क्लिक हियर फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन लिंक पर क्लिक करें।

- क्लिक करने पर नया पेज खुल जाएगा। यहां दिए दिशा-निर्देशों को ध्यान से पढ़ें और दाईं ओर दिए गए क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन ऑप्शन पर क्लिक करें।

- क्लिक करते ही रजिस्ट्रेशन पेज खुल जाएगा। इसमें मांगी गई सभी जानकारियों को दर्ज करें और सेब एंड एडिट ऑप्शन पर क्लिक करें।

- अब आपके द्वारा दर्ज की गई ई-मेल आईडी और मोबाइल नंबर पर लॉगइन आईडी व पासवर्ड प्राप्त होगा।

- इसकी सहायता से लॉगइन करें और आवेदन पत्र खोलें। इसके बाद दिशा-निर्देशों के अनुसार आवेदन प्रक्रिया को पूरा करें।

- अंत में सब्मिट किए गए ऑनलाइन आवेदन पत्र का एक प्रिंटआउट निकाल लें और उसे मांगे गए दस्तावेजों की सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी के साथ निर्धारित तिथि तक स्पीड पोस्ट/निबंधित डाक के माध्यम से तय पते पर भेज दें।

- ध्यान रहे जिस लिफाफे में आवेदन पत्र का प्रिंटआउट भेजें, उसके ऊपर विज्ञापन संख्या-03/2019 तथा झारखंड राज्य के चिकित्सा महाविद्यालयों में सहायत प्राध्यापक नियमित नियुक्ति परीक्षा...मोटे अक्षरों में अवश्य अंकित करें।



यहां भेजें आवेदन पत्र का प्रिंटआउट :

परीक्षा नियंत्रक, झारखंड लोक सेवा आयोग, सर्कुलर रोड, रांची-834001

महत्वपूर्ण तिथि :

ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि : 15 मई 2019

आवेदन का प्रिंटआउट स्वीकार होने की अंतिम तिथि : 24 मई 2019

अधिक जानकारी यहां :

वेबसाइट : www.jpsc.gov.in

हेल्पलाइन : 0651-2213009