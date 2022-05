JPSC: अब रिटयर होने की आ गई उम्र, नहीं आया डिप्टी कलेक्टर का रिजल्ट, 17 साल से चल रही है प्रक्रिया

झारखंड में डिप्टी कलेक्टर के 50 पदों के लिए नियुक्ति प्रक्रिया 17 सालों से चल रही है। इस परीक्षा में शामिल कई परीक्षार्थी सेवानिवृत्ति की दहलीज पर पहुंच चुके हैं। परीक्षा का परिणाम आज भी आ जाए तो कई प

Wed, 04 May 2022 05:57 AM

Anuradha Pandey एजेंसी,रांची Wed, 04 May 2022 05:57 AM

इस खबर को सुनें