Job Offer : एनआईटी पटना की छात्रा पायल को गूगल से मिला 32 लाख रुपए का सालाना पैकेज

Campus Placemnet 2022 in NIT Patna: राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईटी) पटना की छात्रा कंप्यूटर साइंस की फाइनल इयर की छात्रा पायल खत्री को गूगल ने 32 लाख रुपए का पैकेज दिया है।

मुख्य संवाददाता,पटना Alakha Singh Mon, 04 Apr 2022 09:36 PM

