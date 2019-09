बिहार के आंगनबाड़ी केंद्रों में 124 पदों पर भर्तियां, 19 सितंबर तक करें आवेदन

बिहार के अररिया जिले में आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका के 124 पदों पर भर्तियां होंगी। इसके लिए बिहार सरकार के समाज कल्याण विभाग ने आवेदन आमंत्रित किए हैं। इन पदों पर केवल महिलाएं ही आवेदन कर सकती हैं। आवेदन ऑनलाइन करना होगा। आवेदन ऑनलाइन करना होगा। आवेदन की अंतिम तिथि 19 सितंबर 2019 है। अधिक जानकारी इस प्रकार से है :

- आंगनबाड़ी सेविका, कुल पद : 36

- आंगनबाड़ी सहायिका, कुल पद : 88

क्षेत्र के आधार पर रिक्तियों का विवरण

अररिया, कुल पद : 06

- आंगनबाड़ी सहायिका, पद : 06

-------------

जोकीहाट, कुल पद : 08

- आंगनबाड़ी सेविका, पद : 01

- आंगनबाड़ी सहायिका, पद : 07

-----------------

पलासी, पद : 01

- आंगनबाड़ी सेविका, पद : 01

---------------------

सिकटी, कुल पद : 14

- आंगनबाड़ी सेविका, पद : 05

- आंगनबाड़ी सहायिका, पद : 09

---------------

कुर्साकांटा, पद : 06

- आंगनबाड़ी सेविका, पद : 02

- आंगनबाड़ी सहायिका, पद : 04

--------------

रानीगंज, पद : 47

- आंगनबाड़ी सेविका, पद : 13

- आंगनबाड़ी सहायिका, पद : 34

--------------

नरपतगंज, पद : 25

- आंगनबाड़ी सेविका, पद : 05

- आंगनबाड़ी सहायिका, पद : 25

----------

भरगामा, पद : 17

- आंगनबाड़ी सेविका, पद : 09

- आंगनबाड़ी सहायिका, पद : 08



योग्यता (पद के आधार पर)

- सेविका पद के लिए : मैट्रिक या समकक्ष परीक्षा पास की हो। अधिक योग्यता को प्राथमिकता नहीं दी जाएगी।

- सहायिका पद के लिए : आठवीं की परीक्षा पास की हो। इस पद के लिए चयन में विधवाओं को प्राथमिकता दी जाएगी।

आयु सीमा : न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष।

निवासी होने की योग्यता

- आंगनबाड़ी सेविका/सहायिका के अभ्यर्थी को मैपिंग पंजी के अनुरूप संबंधित वार्ड का निवासी एवं मतदाता होना अनिवार्य होगा। अथवा

- आवेदिका के पति/ससुर का नाम संबंधित वार्ड की मतदाता सूची में अंकित होना अनिवार्य है।



चयन प्रक्रिया

- चयन के लिए संबंधित वार्ड के केन्द्र के तहत सार्वजनिक स्थल पर आम सभा का आयोजन होगा। आम सभा में ही संबंधित पर्यवेक्षिका द्वारा मूल प्रमाण पत्रों की जांच कर सबसे अधिक अंक वाले उम्मीदवार को चयन पत्र चयन स्थल पर ही दे दिया जाएगा।

- सहायिका के चयन में विधवा अभ्यर्थी को वरीयता दी जाएगी। बाहुल्य वर्ग से विधवा अभ्यर्थी के नहीं रहने पर क्रमानुसार अनुसूचित जाति-जनजाति/अति पिछड़ा वर्ग (अल्पसंख्यक सहित)/ पिछड़ा वर्ग (अल्पसंख्यक सहित)/ सामान्य वर्ग (अल्पसंख्यक सहित) के विधवा उम्मीदवार का चयन किया जाएगा।

- इनमें से किसी भी वर्ग के अभ्यर्थी के नहीं रहने की स्थिति में मेधा अंक के आधार पर सर्वोच्च मेधा अंक वाले अभ्यर्थी को चयन किया जाएगा। आवेदिका के अधिक योग्यता के लिए कोई प्राथमिकता नहीं दी जाएगी।

अयोग्यता : सरकारी/गैर सरकारी नौकरी में कार्यरत व्यक्ति जिनकी मासिक आय 12,000 रुपये या उससे ज्यादा है या जन प्रतिनिधि/संबंधित प्रखंड के जनवितरण प्रणाली के विक्रेता की पत्नी/बहू सेविका/सहायिका पद पर चयन के लिए अयोग्य होंगी।



आवेदन शुल्क : इन पदों के लिए किसी तरह का कोई शुल्क नहीं देना है।

आवेदन प्रक्रिया

- वेबसाइट (https://araria.nic.in) पर लॉगइन करें। होमपेज पर नोटिसेस सेक्शन में जाएं और रिक्रूटमेंट सेक्शन पर क्लिक करें।

- यहां Advertisement for recruitment of Aanganbari Sevika and Sahayika लिंक दिखाई देगा।

- इसके आगे फाइल सेक्शन में पीडीएफ लिंक दिया गया है। इस पर क्लिक करें। ऐसा करने पर पद संबंधित विज्ञापन डाउनलोड हो जाएगा। इसे ध्यान से पढ़ें और अपनी योग्यता जांच लें।

- ऑनलाइन आवेदन के लिए वेबलिंकhttp://fts.bih.nic.in/AWCREC/Login.aspx लॉगइन करें।

- ऐसा करने से नई वेबसाइट खुल जाएगी। यहां सबसे पहले नया पंजीकरण लिंक पर क्लिक करें। फिर निर्देशानुसार पंजीकरण की प्रक्रिया को पूरा करें।

- इससे यूजर आईडी और पासवर्ड प्राप्त होगा। इनकी मदद से लॉगइन करें। फिर आवेदन फॉर्म को भरकर सब्मिट कर दें।

- आवेदन के साथ मांगे गए दस्तावेजों की स्कैन कॉपी भी अपलोड करनी होगी।

- ऑनलाइन आवेदन के प्रिंटआउट को मांगे गए दस्तावेजों की फोटोकॉपी के साथ निर्धारित पते पर भी भेज सकते हैं।

यहां जमा कराएं आवेदन

बाल विकास परियोजना कार्यालय/जिला प्रोग्राम कार्यालय, अररिया, बिहार।

खास तिथि

- आवेदन स्वीकार होने की अंतिम तिथि : 19 सितंबर 2019

- मेधा सूची प्रकाशित होगी : 25 सितंबर 2019

- आपत्ति दर्ज कराई जा सकेगी : 01 अक्टूबर 2019 तक

- आम सभा का आयोजन : 02 से 15 अक्टूबर तक

रोजगार के अन्य अवसर

क्लर्क समेत कई पदों पर 1100 से ज्यादा भर्तियां, पढ़ें पूरी डिटेल

एयर इंडिया लिमिटेड में ट्रेनी कंट्रोलर के 60 पदों पर वैकेंसी