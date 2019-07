बिहार में ऑफिस असिस्टेंट व अकाउंटेंट समेत 8 पदों पर भर्ती

बिहार के रूरल डेवलपमेंट विभाग ने विभिन्न श्रेणी के कुल आठ पदों को भरने के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किए हैं। इनमें अकाउंटेंट और ऑफिस असिस्टेंट के पद शामिल हैं। ये सभी नियुक्तियां सोशल ऑडिट सोसायटी के अंतर्गत की जाएंगी। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 15 जुलाई 2019 है। हर तरह के आरक्षण और आयु सीमा में छूट का लाभ बिहार राज्य के मूल निवासी उम्मीदवारों को मिलेगा। अन्य राज्यों के उम्मीदवार अनारक्षित श्रेणी में आएंगे और इसी श्रेणी में आवेदन करने के योग्य होंगे। रिक्तियों का अधिक विवरण इस प्रकार है :

अकाउंटेंट (स्टेट), पद : 03 (अनारक्षित-02)

योग्यता : मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी अथवा संस्थान से कॉमर्स विषय के साथ पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री (एमकॉम) प्राप्त की हो।

- इसके साथ ही बुक कीपिंग, अकाउंट और सेक्रेटेरियल असिस्टेंस के कार्य में कम से कम दो वर्ष का अनुभव होना चाहिए। अथवा

- कॉमर्स विषय में बैचलर डिग्री (बीकॉम) प्राप्त होने के साथ ही संबंधित कार्यक्षेत्र में कम से कम तीन वर्ष का अनुभव होना चाहिए।

- उम्मीदवार को कम्प्यूटर पर कार्य करने और टेली सॉफ्टवेयर की जानकारी होनी चाहिए।

- इसके अलावा हिन्दी और अंग्रेजी टाइपिंग कर सकने वाले उम्मीदवारों को वरीयता दी जाएगी।

वेतनमान : 17,476 से 25,750 रुपये।



ऑफिस असिस्टेंट (स्टेट), पद : 05 (अनारक्षित-03)

योग्यता : मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी/संस्थान से किसी भी विषय में बैचलर डिग्री प्राप्त होनी चाहिए।

- इसके साथ ही ऑफिस मैनेजमेंट और डॉक्युमेंट हैंडलिंग के कार्य में कम से कम दो वर्ष का अनुभव होना चाहिए।

- इसके अलावा हिन्दी और अंग्रेजी में टाइपिंग करने की दक्षता होनी चाहिए।

वेतनमान : 17,476 से 25,750 रुपये।

आयु सीमा (उपरोक्त सभी पद) : न्यूनतम 21 वर्ष। इसकी गणना 01 अप्रैल 2019 के आधार पर की जाएगी।

- अनारक्षित महिला उम्मीदवारों और बिहार के बीसी एवं ईबीसी उम्मीदवारों को तीन वर्ष की छूट दी जाएगी।

- बिहार के एससी/एसटी आवेदों को पांच वर्ष की छूट मिलेगी।

- दिव्यांग श्रेणी के महिला और पुरुष उम्मीदवारों के लिए दस वर्ष की छूट का प्रावधान है।

चयन प्रक्रिया : योग्य उम्मीदवारों का चयल लिखित परीक्षा/जीडी/इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा।

आवेदन शुल्क : इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को कोई शुल्क नहीं देना होगा।

आवेदन प्रक्रिया :

- उम्मीदवारों को वेबसाइट (www.rdd.bih.nic.in) पर लॉगइन करना होगा। होमपेज खुलने पर Recruitment of various positions under Social Audit Society शीर्षक दिखाई देगा।

- इस शीर्षक पर क्लिक करें। ऐसा करते ही एक नया वेबपेज खुल जाएगा। नए पेज पर रिक्तियों से संबंधित विज्ञापन खुलेगा। इसमें रिक्तियों की संख्या से संबंधित जानकारी दी गई है।

- इसके बाद विज्ञापन बॉक्स के नीचे दिए गए Click here for Detailed eligibility criteria लिंक पर क्लिक करें।

- ऐसा करने पर रिक्तियों से संबंधित योग्यता, चयन प्रक्रिया और आयु सीमा से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण जानकारियां आपकी कम्प्यूटर स्क्रीन पर खुल जाएंगी।

- इन्हें अच्छी तरह से पढ़ें और अपनी योग्यता की जांच करें। इसके बाद विज्ञापन में दिए गए दिशा-निर्देशों के अनुसार आवेदन प्रक्रिया को पूरा करें।

महत्वपूर्ण तिथि :

ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि : 15 जुलाई 2019

अधिक जानकारी यहां :

वेबसाइट : www.rdd.bih.nic.in