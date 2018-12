हाईकोर्ट में 12वीं पास के लिए असिस्टेंट के पद पर 200 भर्तियां, 19 जनवरी तक करें आवेदन

कलकत्ता हाईकोर्ट ने लोअर डिवीजन असिस्टेंट के पदों पर भर्तियां निकाली हैं। इसके तहत कुल 200 रिक्त पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। ये सभी नियुक्तियां अस्थायी आधार पर की होंगी, लेकिन स्थायी होने की संभावना है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन स्वीकार होने की अंतिम तिथि 19 जनवरी 2019 है। हर तरह के आरक्षण और आयु सीमा में छूट का लाभ कोलकाता राज्य के मूल निवासियों को मिलेगा। अन्य राज्यों के उम्मीदवार अनारक्षित श्रेणी में आएंगे और इस श्रेणी में आवेदन करने के योग्य होंगे। रिक्त पदों, योग्यता और आवेदन प्रक्रिया से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण जानकारियां इस प्रकार हैं :

लोअर डिवीजन असिस्टेंट, पद : 200 (अनारक्षित-58)

योग्यता : मान्यता प्राप्त स्कूल/बोर्ड से बारहवीं की परीक्षा पास होने के साथ ही बांग्ला भाषा का ज्ञान होना चाहिए।

आयु सीमा : न्यूनतम 18 और अधिकतम 40 वर्ष। आयु की गणना 01 जनवरी 2018 के आधार पर की जाएगी।

- पश्चिम बंगाल के मूल निवासी आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को अधिकतम आयु में पांच वर्ष की छूट दी जाएगी।

वेतन : ग्रेड-पे 2,600 रुपये।

आवेदन शुल्क :

- सामान्य और अन्य राज्यों के उम्मीदवारों के लिए 500 रुपये।

- पश्चिम बंगाल के मूल निवासी एससी/एसटी उम्मीदवारों के लिए 250 रुपये।

- उम्मीदवारों को आवेदन शुल्क के साथ बैंक चार्ज का भुगतान अलग से करना होगा।

- शुल्क का भुगतान ऑनलाइन माध्यम से क्रेडिट कार्ड/डेबिट कार्ड अथवा नेट बैंकिंग के माध्यम से किया जा सकता है।

- इसके अलावा ऑफलाइन मोड में चालान के द्वारा भी आवेदन शुल्क का भुगतान किया जा सकेगा।

चयन प्रक्रिया :

- योग्य उम्मीदवारों का चयन स्क्रीनिंग टेस्ट/लिखित परीक्षा और वाईवा-वॉयस टेस्ट के माध्यम से किया जाएगा।

आवेदन प्रक्रिया :

- इच्छुक उम्मीदवारों को वेबसाइट (www.calcuttahighcourt.gov.in) पर लॉगइन करना होगा। होमपेज खुलने पर नोटिफिकेशन सेक्शन में रिक्रूटमेंट ऑप्शन को क्लिक करें।

- ऐसा करने पर एक नया वेबपेज खुल जाएगा। यहां पर Notices - Recruitments सेक्शन में For online submission of application for recruitment to the post of Lower Division Assistant (L.D.A.) High Court, Calcutta...लिंक दिखाई देगा।

- इस लिंक पर क्लिक करें। ऐसा करते ही एक पीडीएफ पेज खुलेगा। यहां पर दिए गए यूआरएल https://www.i-register.co.in/chcldareglive18/index.html पर क्लिक करें।

- क्लिक करते ही नया वेबपेज खुल जाएगा। इस पेज पर दाईं ओर लेटेस्ट नोटिस सेक्शन में लोअर डिवीजन असिस्टेंट-नोटिफिकेशन लिंक पर क्लिक करना होगा।

- ऐसा करने पर रिक्तियों से संबंधित जारी किया गया विस्तृत विज्ञापन आपकी कम्प्यूटर स्क्रीन पर खुल जाएगा। इसे अच्छी तरह से पढ़ें और पद के अनुसार अपनी योग्यता की जांच कर लें।

- अब विज्ञापन में दिए गए दिशा-निर्देशों के अनुसार ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया को पूरा करें।

महत्वपूर्ण तिथि:

ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि : 19 जनवरी 2019

एडमिट कार्ड डाउनलोड होंगे : 09 फरवरी 2019 से

एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की अंतिम तिथि : 24 फरवरी 2019

ओएमआर आधारित लिखित परीक्षा की संभावित तिथि : 24 फरवरी 2019

मेरिट सूची प्रकाशित होने की संभावित तिथि : 10 मार्च 2019

अधिक जानकारी यहां :

वेबसाइट : www.calcuttahighcourt.gov.in

फोन : +91 8697303379, +91 8337099695, 033-40035104