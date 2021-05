JMIU: जामिया विश्वविद्यालय के 6 छात्रों को मिला प्रधानमंत्री रिसर्च फेलोशिप सम्मान, जानें कितने रुपए पाएंगे शोधार्थी

PMRF 2021: जामिया मिल्लिया इस्लामिया विश्वविद्यालय (JMIU) के 6 शोधार्थियों को प्रधानमंत्री शोध फेलोशिप (पीएमआरएफ) सम्मान प्रदान किया गया। इन शोधार्थियों को दिसंबर 2020 ड्राइव की लेटरल एंट्री स्कीम के तहत प्रतिष्ठित प्रधानमंत्री शोध फेलोशिप (पीएमआरएफ) से सम्मानित किया गया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की ओर से मिली सूचना के अनुसार, इन सभी छात्रों की फेलोशिप 70000 रुपए प्रतिमाह से शुरू होगी और 2 लाख रुपए सलाना तक की राशि दी जाएगी।

जामिया से मिली जानकारी के मुताबिक पीएमआरएफ के लिए जामिया सिविल इंजीनियरिंग विभाग की फौजिया तबस्सुम, सिविल इंजीनियरिंग विभाग से मोमिना, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विभाग की अज़रा मलिक, नैनोविज्ञान एवं नैनो प्रौद्योगिकी केंद्र की फिरोज़ खान, मूलविज्ञान अंतःविषयक अनुसंधान केंद्र की आलिया तैयब और भौतिक चिकित्सा एवं पुनर्वास विज्ञान केंद्र की आशी सैफ शामिल हैं।

जानें किन्हें मिल सकता है पीएमआरएफ- Prime Ministers Research Fellowship Guidelines

