JKSSB ने शुरू की सुपरवाइजर के पदों पर आवेदन की प्रक्रिया, ऐसे भरें फॉर्म

जम्मू और कश्मीर सेवा चयन बोर्ड (JKSSB) वर्तमान में विज्ञापन के तहत समाज कल्याण विभाग में सुपरवाइजर के पद पर भर्ती के लिए योग्य उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन स्वीकार कर रहा है। आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। जो उम्मीदवार आवेदन करना चाहते हैं, उन्हें आधिकारिक वेबसाइट ssbjk.org.in पर जाना होगा। आवेदन करने की आखिरी तारीख 14 जनवरी 2024 है। बता दें, इस भर्ती अभियान के तहत, जम्मू और कश्मीर सेवा चयन बोर्ड का लक्ष्य विभाग में कुल 201 पदों को भरना है।

शैक्षणिक योग्यता

सुपरवाइजर पद के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों की एलिजिबल होने के लिए 1 जनवरी, 2024 तक अधिकतम आयु 43 वर्ष होनी चाहिए। इसका मतलब है कि उनका जन्म 1 जनवरी 1980 से पहले और 1 जनवरी 2005 के बाद नहीं होना चाहिए। हालांकि, आरक्षित कैटेगरी के उम्मीदवारों को आयु सीमा में छूट दी गई है।

आवेदन फीस

ओपन मेरिट (ओएम), रेजिडेंटल बैकवर्ड एरिया (RBA), एक्चुअल लाइन हो कंट्रोल एरिया (ALC)/IB, अदर सोशल कास्ट (OSC), पहाड़ी स्पीकिंग पीपल, एक्स सर्विसमैन (ESM) कैटेगरी के उम्मीदवारों के लिए 500 रुपये रजिस्ट्रेशन फीस है। हालांकि, शेड्यूल कास्ट (SC), शेड्यूल ट्राइब (ST), इकोनॉमिक वीकर सेक्शन (EWS), और PwD कैटेगरी के उम्मीदवारों के लिए आवेदन फीस 400 रुपये है।

JKSSB SUPERVISOR POSTS 2023: इन स्टेप्स को फॉलो करते हुए करें आवेदन

स्टेप 1: जम्मू और कश्मीर सेवा चयन बोर्ड के आधिकारिक पोर्टल ssbjk.org.in पर जाना होगा।

स्टेप 2: होम पेज पर “Apply for Advertisement Notification No. 02 of 2023 Dated: 08.12.2023 for District Cadre posts, belonging to Social Welfare Department” लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 3: अब खुद को रजिस्ट्रर करें।

स्टेप 4: अब आवेदन फॉर्म को भरना शुरू करें।

स्टेप 5: मांगे गए साइज में डॉक्यूमेंट्स को स्कैन कर अपलोड करें।

स्टेप 6: अब आवेदन फीस का भुगतान करें और एक बार सभी डिटेल्स को चेक कर लें कहीं कोई गलती न की हो।

स्टेप 7: अब आवेदन फॉर्म को सबमिट कर लें और भविष्य के लिए प्रिंटआउट लेना न भूलें।

ऐसे होगा सिलेक्शन

सुपरवाइजर पद के लिए उम्मीदवारों का चयन परीक्षा के माध्यम से होगा। परीक्षा पैटर्न की बात करें तो परीक्षा में ऑब्जेक्टिव बेस्ड मल्टीपल चॉइस के प्रश्न शामिल होंगे। प्रश्न केवल इंग्लिश में सेट किए जाएंगे। उम्मीदवारों को बता दें, प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.25 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग होगी।