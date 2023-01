JKSSB Exam Date 2023: डिस्ट्रिक्ट और डिविजनल कैडर का शेड्यूल जारी, यहां करें चेक

ऐप पर पढ़ें

JKSSB Exam Date 2023: जम्मू और कश्मीर सेवा चयन बोर्ड (JKSSB) ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर जूनियर असिस्टेंट और जूनियर असिस्टेंट कम कंप्यूटर ऑपरेटर के पदों के लिए परीक्षा तिथि जारी कर दी है। JKSSB 07 फरवरी 2023 को डिस्ट्रिक्ट /डिविजनल कैडर पदों के लिए कंप्यूटर आधारित टाइप टेस्ट (स्किल टेस्ट) आयोजित करेगा। वे सभी उम्मीदवार जिन्होंने इन पदों के लिए आवेदन किया है, JKSSB की आधिकारिक वेबसाइट jkssb.nic.in. से परीक्षा शेड्यूल 2023 डाउनलोड कर सकते हैं।

JKSSB Exam Schedule 2023- Direct Link

JKSSB अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर शीघ्र ही एडमिट कार्ड की तारीख को डाउनलोड करने के साथ विस्तृत डिवीजन और उम्मीदवार वाइज शेड्यूल जारी करेगा। जिन उम्मीदवारों ने उपरोक्त पदों के लिए सफलतापूर्वक आवेदन किया है, वे होम पेज पर लिंक पर अपनी लॉगिन क्रेडेंशियल प्रदान करने के बाद आधिकारिक वेबसाइट से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे।

JKSSB Exam Schedule 2023: ऐसे डाउनलोड करें पूरा शेड्यूल

स्टेप 1- सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट jkssb.nic.in पर जाना होगा।

स्टेप 2- होम पेज पर जाकर "What's New Section" लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 3- "Computer Based Type Test for the Posts of Junior Assistant and Junior Assistant cum Computer Operator" क्लिक करें।

स्टेप 4- परीक्षा का पूरा शेड्यूल आपके सामने होगा।

स्टेप 5- इसे डाउनलोड करें।

स्टेप 6- भविष्य के लिए प्रिंटआउट लेना न भूलें।