JPSC Interview: यहां जानें- कब और कैसे होंगे 802 उम्मीदवारों के इंटरव्यू, देखें- शेड्यूल

Jharkhand JPSC interview dates 2022: झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन (JPSC) ने 252 सीटों पर आयोजित जेपीएससी 7वीं से 10वीं की मुख्य परीक्षा का रिजल्ट की घोषणा कर दी है। जेपीएससी के इस परीक्षा परिणाम में कुल

इस खबर को सुनें