UP Polytechnic Result 2019: jeecup.nic.in पर JEECUP Result जारी, ये रहा Direct Link

UP Polytechnic Result 2019 or JEECUP Result 2019: जेईईसीयूपी रिजल्ट 2019 ( up polytechnic result ) की घोषणा कर दी गई है। उम्मीदवार jeecup.nic.in या http://jeecup.org पर जाकर अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। उम्मीदवारों का रिजल्ट चेक करने के लिए अपना रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ संबंधी डिटेल्स डालनी होगी। और सब्मिट करना होगा। संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश ने तय समय के मुताबिक दोपहर साढ़े 3 बजे यूपी पॉलिटेक्निक रिजल्ट ( UP Polytechnic Result ) जारी किया। अब जल्द ही काउंसलिंग का कार्यक्रम घोषित होगा। संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद् द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य के तहत ऐसे पॉलिटेक्निक/संस्थान के डिप्लोमा कोर्स के अभ्यर्थियों के लिए हर वर्ष प्रवेश प्रक्रिया संचालित की जाती है जो पॉलिटेक्निक/संस्थान प्राविधिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश से एफिलिएटेड है।

इसके अंतर्गत लिखित परीक्षा आयोजित की जाती है। लिखित परीक्षा की मेरिट व आरक्षण के आधार पर संस्थान व ब्रांच ऑनलाइन काउंसलिंग के माध्यम से आवंटित किए जाते हैं।

रिजल्ट से पहले 15 जून को परीक्षा की उत्तर कुंजी जारी की गई थी जिस पर आपत्ति दर्ज करवाने के लिए 17 जून शाम 5 बजे तक का समय दिया गया था। आंसर-की पर 100 से ज्यादा आपत्तियां आई थीं। किसी भी छात्र ने किसी प्रश्न और उसके उत्तर को चैलेंज नहीं किया गया है। केवल अपने रिस्पांस के संबंध में उन्होंने दो आंसर भरे थे तो अब बता रहे हैं कि हमारा यह सही है जोकि स्वीकार नहीं है। यूपी पॉलिटेक्निक परीक्षा 2019 पास करने के बाद आवेदकों को यूपी के विभिन्न टेक्निकल संस्थानों के डिप्लोमा कोर्सेस में दाखिला मिलेगा।

आपको बता दें कि संयुक्त प्रवेश परीक्षा 26 मई को 3 बजे से पांच बजे तक आयोजित हुई थी। इस परीक्षा के लिए छात्रों को तीन घंटे का समय दिया गया था। इससे पहले इस परीक्षा का आयोजन 28 अप्रैल 2019 को किया जाना था लेकिन बाद में इसकी तारीख में बदलाव कर दिया गया। परीक्षा में 100 अंक थे। परीक्षा के लिए आवेदन प्रक्रिया 20 दिसंबर, 2019 से शुरू हुई थी।

संयुक्त प्रवेश परीक्षा 931 केंद्रों पर हुई थी और इसमें 4,36,715 अभ्यर्थी शामिल हुए थे। लखनऊ में अभ्यर्थियों की संख्या 17,453 थी।

ऐसे चेक कर सकेंगे यूपी पॉलिटेक्निक का रिजल्ट

- यूपी पॉलिटेक्निक का रिजल्ट चेक करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट jeecup.nic.in पर जाएं।

- उसके बाद होमपेज पर दिए लिंक पर UPJEE 2019 Result से संबंधित लिक पर क्लिक करें।

- एक नया पेज खुलेगा। विवरण दर्ज करें और आगे बढ़ने के लिए सबमिट बटन पर क्लिक करें

इसे भविष्य के लिए डाउनलोड करें।