मोदी सरकार का तोहफा, JEE Main व अन्य परीक्षाओं की मिलेगी फ्री कोचिंग, IIT के टीचर कराएंगे तैयारी

ऐप पर पढ़ें

मोदी सरकार की ओर से जेईई मेन समेत विभिन्न प्रतियोगी व प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों को बड़ा तोहफा। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय 6 मार्च सोमवार को एक ऐसा प्लेटफॉर्म लॉन्च करेगा जहां से इंजीनियरिंग समेत विभिन्न प्रवेश परीक्षाओं और अन्य कंपीटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे स्टूडेंट्स फ्री कोचिंग ले सकेंगे। इस प्लेटफॉर्म पर आईआईटी और आईआईएससी जैसे प्रतिष्ठित इंस्टीट्यूट के टीचरों की वीडियो देखकर स्टूडेंट्स मुफ्त में परीक्षा की तैयारी कर सकेंगे। यूजीसी प्रमुख एम जगदीश कुमार ने ट्ववीट कर यह जानकारी दी।

इस प्लेटफॉर्म का नाम साथी ( SATHEE - Self Assessment Test and Help for Entrance Exams) है। सेल्फ असेसमेंट टेस्ट एंड हेल्प फॉर एंट्रेंस एक्जाम - भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी), कानपुर के सहयोग से तैयार किया गया है। यूजीसी प्रमुख ने ट्वीट में कहा, ''इस मंच का उद्देश्य समाज में उन छात्रों के बीच की खाई को पाटना है जो महंगी प्रवेश परीक्षा कोचिंग का खर्च नहीं उठा सकते। इसका उद्देश्य छात्रों को उनके कमजोर विषयों पर ध्यान केंद्रित कराना है ताकि वे आईआईटी और आईआईएससी फैकल्टी सदस्यों द्वारा तैयार किए गए वीडियो देखकर किसी भी परीक्षा को देने में आत्मविश्वास महसूस करें। केंद्रीय शिक्षा मंत्री 6 मार्च को सुबह 10.45 बजे इस मंच की शुरुआत करेंगे।'

साथी पर एक्सपर्ट टीचर्स की ओर डाली गई वीडियो के जरिए बच्चे अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकेंगे। जिन टॉपिक्स में वह कमजोर हैं, उसकी और बेहतर तैयारी कर सकेंगे।