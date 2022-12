JEE main exam date 2023: ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन के एक सेशन के लिए उम्मीदवार कई एप्लीकेशन फॉर्म न भरें

ऐप पर पढ़ें

ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन (JEE MAIN 2023) नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया 15 दिसंबर, 2022 से शुरू हो गई है। उम्मीदवार परीक्षा के लिए jeemain.nta.nic.in पर 15 दिसंबर 2022 से 12 जनवरी 2023 (राज 9 बजे) तक रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि जेईई मेन परीक्षा के एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय सावधानी बरतें , एक बार अगर आप एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं, तो उसमें करेक्शन नहीं कर सकते हैं। अभी पहले सेशन के लिए फॉर्म भरे जा रहे हैं, अगर स्टूडेंट्स एक सेशन के लिए कई फॉर्म भरते हैं, तो उनका एक रिजल्ट रद्द किया जा सकता है।

JEE Main 2023 application form: उम्मीदवार कई एप्लीकेशन फॉर्म न भरें

एनटीए जेईई मेन सेशन 1 पेपर 1 (B.E./B.Tech.) की परीक्षा का आयोजन जनवरी 2023 में किया जाएगा। परीक्षा 24, 25, 27, 28, 29, 30 और 31 जनवरी 2023 को आयोजित की जाएगी। फीस का भुगतान करने की आखिरी तारीख- 12 जनवरी (रात 11:50 बजे तक) है। जनवरी में 24 जनवरी से जेईई मेन की परीक्षाएं, इसलिए इस परीक्षा का एडमिट कार्ड जनवरी के तीसरे वीक और सिटी इंफोर्मेशन स्लिप जनवरी के दूसरे सप्ताह में जारी की जा सकती है। आपको बता दें कि जेईई मेन की परीक्षाएं पेपर-1 और पेपर-2 आयोजित की जाएंगी, इनमें शिफ्ट-1 9:00 AM to 12:00 PM,

Shift 2 - 3:00 PM to 6:00 PM

Paper 2B - 3:00 PM to 6:00 PM बजे से होगा।

वहीं सेशन 2 का आयोजन अप्रैल महीने में किया जाएगा। सेशन 2 का आयोजन B. Arch और B.Planning कोर्सेज के लिए किया जाता है। अप्रैल सेशन की परीक्षा का आयोजन 06, 07, 08, 09, 10, 11 और 12 अप्रैल 2023 को किया जाएगा।