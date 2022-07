JEE Main 2022: इस सप्ताह आ सकते हैं जेईई मेन पहले चरण के नतीजे, आंसर की पर आपत्ति दर्ज करने का समय बढ़ा

JEE Main 2022 Answer Key: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन (JEE MAIN 2022) ने आंसर की के साथ क्वेश्चन पेपर और रिकॉर्ड रिस्पांस पर आपत्ति दर्ज करने का समय बढ़ा दिया है। छात्र 4 जुलाई, 2022 तक प्रोविजनल आंसर की चेक कर सकते हैं और अगर ऑब्जेक्शन उठाना चाहें तो दर्ज कर सकते हैं। ऑब्जेक्शन पहले शाम 5 बजे तक उचा सकते थे, अब रात 11.50 तक ऑब्जेक्शन उठा सकते हैं। जो उम्मीदवार परीक्षा में शामिल हुए थे वह आधिकारिक वेबसाइट jeemain.nta.nic.in पर जाकर आंसर की चेक कर सकते हैं। अब जल्द ही जेईई मेन परीक्षा के नतीजे जारी होने वाले हैं। नतीजे भी jeemain.nta.nic.in पर चेक किए जा सकेंगे।

JEE Main 2022: जून सेशन आंसर की, क्वेश्चन पेपर और रिकॉर्ड रिस्पांस के लिए यहां करें क्लिक ऑब्जेक्शन दर्ज करने के लिए उम्मीदवारों को प्रति प्रश्न के लिए 200 रुपये देने होंगे। बता दें, एक बार फीस का भुगतान करने के बाद रिफंड नहीं किया जाएगा। छात्र 4 जुलाई शाम 5 बजे तक ऑब्जेक्शन दर्ज कर सकते हैं।

JEE Main 2022 Answer Key: ऐसे दर्ज करें ऑब्जेक्शन

स्टेप 1- सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट jeemain.nta.nic.in. पर जाएं।

स्टेप 2- "Click here for QP / Responses and Provisional Answer Keys of JEE(Main) 2022 Session 1 for Challenge" लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 3- अब, उम्मीदवारों को अपना जेईई मेन आवेदन संख्या और जन्म तिथि दर्ज करनी होगी।

स्टेप 4- सबमिट पर क्लिक करें और जेईई मेन्स 2022 उत्तर कुंजी स्क्रीन पर दिखाई देगी।

स्टेप 5- ऑब्जेक्शन दर्ज करने के लिए, उम्मीदवारों को उस प्रश्न संख्या का चयन करना होगा जिसे वे चुनौती देना चाहते हैं।

स्टेप 6- अब, वैकल्पिक उत्तर का चयन करें और आवश्यकतानुसार कोई भी डॉक्यूमेट अपलोड करें।

स्टेप 7- प्रक्रिया को पूरा करने के लिए फीस का भुगतान करें।