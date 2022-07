JEE Main 2022: आज रात 11:50 बजे तक आंसर की के खिलाफ दर्ज कर सकते हैं ऑब्जेक्शन

JEE Main 2022 Answer Key: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) ने जेईई मेन 2022 प्रोविजनव आंसर की के खिलाफ ऑब्जेक्शन करने की समय सीमा बढ़ा दी है। उम्मीदवार अब 4 जुलाई की रात 11:50 बजे तक आंसर की देख सकते हैं या ऑब्जेक्शन उठा सकते हैं। आंसर की आधिकारिक वेबसाइट - jeemain.nta.nic.in पर डाउनलोड की जा सकती है। इससे पहले, उम्मीदवार 4 जुलाई की शाम 5 बजे तक आंसर की के खिलाफ ऑब्जेक्शन दर्ज कर सकते हैं।

JEE Main 2022 Answer Key: ऐसे दर्ज करें ऑब्जेक्शन

स्टेप 1- सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट jeemain.nta.nic.in. पर जाएं।

स्टेप 2- "Click here for QP / Responses and Provisional Answer Keys of JEE(Main) 2022 Session 1 for Challenge" लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 3- अब, उम्मीदवारों को अपना जेईई मेन आवेदन संख्या और जन्म तिथि दर्ज करनी होगी।

स्टेप 4- सबमिट पर क्लिक करें और जेईई मेन्स 2022 उत्तर कुंजी स्क्रीन पर दिखाई देगी।

स्टेप 5- ऑब्जेक्शन दर्ज करने के लिए, उम्मीदवारों को उस प्रश्न संख्या का चयन करना होगा जिसे वे चुनौती देना चाहते हैं।

स्टेप 6- अब, वैकल्पिक उत्तर का चयन करें और आवश्यकतानुसार कोई भी डॉक्यूमेट अपलोड करें।

स्टेप 7- प्रक्रिया को पूरा करने के लिए फीस का भुगतान करें।