JEE Advanced Result 2019 घोषित, नहीं खुल रहा results.jeeadv.ac.in का लिंक, 11.30 बजे के बाद करें चेक

IIT रुड़की ने JEE Advanced Result 2019 घोषित कर दिया है। कार्तिकेय गुप्ता ने परीक्षा में टॉप किया है। लेकिन jeeadv.ac.in पर आया रिजल्ट का लिंक results.jeeadv.ac.in नहीं खुल रहा है। स्टूडेंट्स परेशान हैं। results.jeeadv.ac.in पर क्लिक करने पर Error: Server Error The server encountered a temporary error and could not complete your request. Please try again in 30 seconds लिखा हुआ आ रहा है। इस बीच jeeadv.ac.in पर स्टूडेंट्स को मैसेज दिया गया है कि ओवरलोड की वजह से वेबसाइट नहीं खुल पा रही है। स्टूडेंट्स 11.30 बजे के बाद https://results.jeeadv.ac.in पर अपना रिजल्ट चेक कर सकेंगे।

अब छात्र काउंसिलिंग के लिए अप्लाई कर सकेंगे। ज्वाइंट सीट एलोकेशन अथॉरिटी (जोसा) के काउंसिलिंग के आधार पर ही तय होगा कि किस छात्र को किस कोर्स और किस तकनीकी संस्थान (आईआईटी, एनआईटी आदि) में एडमिशन मिलेगा। परीक्षा 27 मई को ऑनलाइन मोड में देश के 155 शहरों के परीक्षा केंद्रों पर सुबह 9 से 12 एवं दोपहर 2 से 5 बजे तक आयोजित की गई थी। जो परीक्षार्थी इस परीक्षा में पास होंगे, वह देश भर के प्रतिष्ठित 23 IIT संस्थानों की 11279 सीटों पर एडमिशन ले सकेंगे।

NTA वर्ष 2019 से JEE Main का आयोजन वर्ष में दो बार कर रहा है। इससे स्टूडेंट्स को JEE Advanced में बैठने और अपना JEE Main स्कोर बेहतर का करने का दोबारा मौका मिल रहा है। जेईई मेन एग्जाम अब जनवरी और अप्रैल माह में आयोजित हो रहे हैं। दोनों (जनवरी व अप्रैल) जेईई मेन स्कोर के आधार पर JEE Advanced में बैठने के लिए कटऑफ सेट की गई।